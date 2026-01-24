Σε κρίσιμη καμπή οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας–Ουκρανίας: Το Ντονμπάς στο τραπέζι και το σχέδιο των 800 δισ. για την «ειρήνη»

Στον πυρήνα του εδαφικού ζητήματος φαίνεται να εισέρχονται πλέον οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς για πρώτη φορά από το 2022 Ρωσία, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν σε τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται –σύμφωνα με διεθνείς πηγές– ένα φιλόδοξο σχέδιο οικονομικής στήριξης ύψους 800 δισ. δολαρίων από ΗΠΑ και ΕΕ, το οποίο ωστόσο προϋποθέτει επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Το Ντονμπάς ως «τίμημα» για την ειρήνη

Σύμφωνα με πληροφορίες της Corriere della Sera, οι διαπραγματευτές φέρουν στο Άμπου Ντάμπι πρόταση που προβλέπει παραχώρηση ελέγχου στο Ντονμπάς με αντάλλαγμα χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της χώρας και δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας. Πρόκειται για ένα πακέτο που περιλαμβάνει τέσσερα έγγραφα και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η πιο αμφιλεγόμενη ενότητα αφορά το τμήμα του Ντονέτσκ που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Όπως εξηγεί ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, η παραχώρηση δεν θα είναι de jure (αυτό που επιβάλλεται από το δίκαιο ή το νόμο ή γενικά το ηθικά ορθό), ώστε να διατηρηθεί μελλοντικά περιθώριο αναθεώρησης, σε περίπτωση πολιτικών αλλαγών στη Ρωσία.

Διαπραγματεύσεις στον σκληρό πυρήνα του πολέμου

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών επικεντρώθηκε σε ζώνες ασφαλείας, μηχανισμούς επιτήρησης και ελέγχου, υποδηλώνοντας ότι οι συζητήσεις έχουν μετακινηθεί από τη διπλωματική ρητορική στον σκληρό πυρήνα του εδαφικού ζητήματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις συμβιβασμού, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να επιβαρύνουν δραματικά την ενεργειακή κατάσταση της Ουκρανίας.

Η ρωσική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ίγκορ Κοστιούκοφ, δείχνει ότι η Μόσχα προσέρχεται με καθαρά στρατιωτική ατζέντα, επιμένοντας στην πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Πιέσεις στο Κίεβο και το υπαρξιακό δίλημμα Ζελένσκι

Το Κίεβο βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε συμφωνία, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 έχει κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και έχει βυθίσει εκατομμύρια Ουκρανούς σε απάνθρωπες συνθήκες.

«Το σημαντικότερο είναι η Ρωσία να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα. Παρότι συναντήθηκε επί μία ώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, δεν υπήρξε άμεσο αποτέλεσμα, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος.

Το πακέτο των 800 δισ. και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Το οικονομικό σκέλος της πρότασης προβλέπει κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, υπό την καθοδήγηση της BlackRock και του επικεφαλής της, Λάρι Φινκ. Παράλληλα, ξεχωριστό έγγραφο προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία στο έδαφος.

Ωστόσο, η παραχώρηση του Ντονμπάς θεωρείται εξαιρετικά αντιδημοφιλής στο εσωτερικό της Ουκρανίας και εγκυμονεί σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αφήσει ακάλυπτη τη χώρα απέναντι σε μελλοντικές ρωσικές προωθήσεις προς τον Δνείπερο και την Οδησσό, απειλώντας την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η «τελική ευθεία» χωρίς εγγυήσεις

Παρά την ένταση των επαφών και τις διαβεβαιώσεις περί «τελικής ευθείας», το ενδεχόμενο εκεχειρίας παραμένει αβέβαιο. Όπως σημειώνουν διεθνείς παράγοντες, καμία επενδυτική στρατηγική και κανένα σχέδιο ανοικοδόμησης δεν μπορεί να υλοποιηθεί όσο οι πύραυλοι και τα drones συνεχίζουν να πλήττουν ουκρανικές πόλεις.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν ο Ζελένσκι θα αποδεχτεί μια συμφωνία που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, με το ρίσκο όμως να αλλάξει ανεπιστρεπτί τον χάρτη και το μέλλον της χώρας του.

