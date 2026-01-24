search
ΕΛΛΑΔΑ

24.01.2026 14:59

Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με νταλίκα

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new

Τραγωδία με νεκρό νεαρό άνδρα σημειώθηκε μετά από τροχαίο στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το πρωί του Σαββάτου 24/1.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.grο νεκρός οδηγός του δικύκλου ήταν 25 ετών και κάτοικος Ναυπάκτου.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 9.00 το πρωί στην Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με δίκυκλο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, αλλά λίγο αργότερα εξέπνευσε.

