Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε αυτοκίνητα με γονείς και παιδιά, έξω από σχολείο

Στο αυτόφωρο δικαστήριο Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή ένας άνδρας για τροχαίο που προκάλεσε έξω από δημοτικό σχολείο.

Σύμφωνα με το ERT NEWS, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, έξω από δημοτικό σχολείο των Χανίων, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με υπόλοιπα και τραυμάτισε γονείς με παιδιά, με την πορεία του να διακόπτεται πάνω στον τοίχο της σχολικής μονάδας.

Χανιά: Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία έξω από το σχολείο, όταν τα παιδιά σχολούσαν
Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά που χτύπησε το κουδούνι για το σχόλασμα των μαθητών, με τον οδηγό, μετά από τρελή πορεία, να συγκρούεται με αυτοκίνητα γονέων και συνοδών που παραλάμβαναν τα παιδιά.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν -ευτυχώς ελαφρά- τουλάχιστον δύο ενήλικες καθώς και ένα μικρό παιδί που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Το Ι.Χ. του οδηγού, «καρφώθηκε» εντέλει στον μαντρότοιχο της σχολικής μονάδας, που ανέκοψε την πορεία του.

Σε εμφανή κατάσταση μέθης ο οδηγός, δεν συνεργαζόταν με τις αρχές

Αστυνομικές δυνάμεις της Τροχαίας Χανίων, έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον οδηγό ο οποίος ήταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και μάλιστα δεν συνεργαζόταν αρχικά με τις αρχές.

Το αλκοοτέστ που του έκαναν οι αστυνομικοί ξεπέρασε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, καθώς στην πρώτη μέτρηση υπερέβει το 0.90 mg/l, ενώ στη δεύτερη κατέγραψε 0.70, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές (το όριο για την αλκοολομέτρηση από εκπνοή είναι 0.25mg/l).

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον συλληφθέντα είναι αυτές της επικίνδυνης οδήγησης καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Εν τω μεταξύ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει για παρόμοια παραπτώματα στο παρελθόν.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων του αφαίρεσαν το δίπλωμα και τις πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ το πρόστιμο που του βεβαίωσαν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

