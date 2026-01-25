Ιταλία – Ελλάδα (5-12): Live ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Η Εθνική ομάδα ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο στο Βελιγράδι.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κέρδισε στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης την Ιταλία και ευελπιστεί να κάνει το ίδιο σήμερα για να φορέσει επιτέλους το πρώτο της μετάλλιο στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Τα ρόστερ:

ΙΤΑΛΙΑ: Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεσιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο, Ντι Σόμα, Ντόλτσε, Γκιανάτσα, Ιότσι Γκράτα, Μπρούνι, Κοντέμι, Καρνεσέτσι, Ντε Μικέλις, Μπαλζαρίνι.

ΕΛΛΑΔΑ: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Πούρος, Τζωρτζάτος.

Δείτε live την εξέλικη του αγώνα:

Τέλος!

ΓΚΟΛ: 5-12 ο Αργυρόπουλος

ΓΚΟΛ: 5-11 μειώνει ο Μπαλζαρίνι

ΓΚΟΛ: 4-11 ο Αργυρόπουλος

Τέλος τρίτου οκταλέπτου

ΓΚΟΛ: 4-10 ο Φερέρο

ΓΚΟΛ: 3-10 με… ριμπάουντ Νικολαϊδη

ΓΚΟΛ: Μετά από εξέταση var ο Παπαναστασίου σκόραρε με λόμπα, αφού η μπάλα πέρασε οριακά όλη τη νοητή γραμμή. 3-9

ΓΚΟΛ: Στον παραπάνω ο Κοντέμι μειώνει 3-8

ΓΚΟΛ: Ο Κάκαρης το 2-8

ΓΚΟΛ: Στον παραπάνω ο Κοντέμι μειώνει σε 2-7, μόλις 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεύτερου οκταλέπτου

ΓΚΟΛ! 1-7 ο Καλογερόπουλος!

ΓΚΟΛ: Γκολάρα Παπαναναστασίου ένας εναντίον 3 και κάνει το 1-6!

ΓΚΟΛ: 1-5 ο Καλογερόπουλος στον παραπάνω

Τέλος πρώτης περιόδου

ΓΚΟΛ: 1-4 με πέναλτι ο Φερέρο

ΓΚΟΛ: 0-4 πάλι ο Αργυρόπουλος στον παραπάνω

ΓΚΟΛ: 0-3 ο Αργυρόπουλος στον παραπάνω

ΓΚΟΛ: 0-2 ο Κάκαρης από τα 3 μέτρα

ΓΚΟΛ: 0-1 η Ελλάδα με τον Γκιουβέτση στον παραπάω

Ξεκίνησε ο αγώνας, πρώτη επίθεση για την εθνική μας

Διαβάστε επίσης:

Μνημόνιο αθλητικής συνεργασίας υπέγραψαν Ελλάδα και Σερβία

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0: Νίκη-ανάσα με Σαγκάλ για τους «βυσσινί»