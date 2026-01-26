Ανειδίκευτοι γιατροί τοποθετούνται υπεύθυνοι στα Επείγοντα των νοσοκομείων – Κίνδυνος για την ασφάλεια των ασθενών

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία και τη θεσμική της δυσαρέσκεια αναφορικά με πρόσφατες διαδικασίες επιλογής προσωρινών Επιστημονικών και Διοικητικών υπευθύνων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στις οποίες τοποθετούνται ιατροί που δεν κατέχουν τον προβλεπόμενο από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τίτλο εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική.

Η εταιρία προειδοποιεί ότι η παράκαμψη της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική υπονομεύει την ασφάλεια των ασθενών και τη θεσμική συνέπεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αξίζει να τονισθεί ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ) είναι ο Γεώργιος Χαραλάμπους, πρόεδρος του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε ορισμένα νοσοκομεία παρατηρούνται διαδικασίες επιλογής προσωρινών Επιστημονικών και Διοικητικών υπευθύνων ΤΕΠ που δεν διαθέτουν τον προβλεπόμενο τίτλο εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική. Η ΕΕΕΙ τονίζει ότι η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη συμμόρφωση των διοικήσεων με τη νομοθεσία.

Η Επείγουσα Ιατρική αποτελεί αναγνωρισμένη εξειδίκευση με σαφώς καθορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απαιτητική κλινική εκπαίδευση και συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο ρόλος του διευθυντή ΤΕΠ θεωρείται κρίσιμος για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, την οργάνωση της επείγουσας φροντίδας και την προστασία της ασφάλειας των ασθενών.

Η ΕΕΕΙ υπενθυμίζει ότι το άρθρο 12 του Ν. 4999/2022 καθορίζει ρητά πως η στελέχωση των ΤΕΠ, και ιδιαίτερα η επιλογή των επικεφαλής τους, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση την κατοχή των προβλεπόμενων τίτλων και προσόντων. Η τήρηση του πλαισίου αυτού δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας της επείγουσας φροντίδας και της θεσμικής συνέπειας του ΕΣΥ.

Η παράκαμψη της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική, σύμφωνα με την Εταιρεία:

υπονομεύει τον θεσμό των ΤΕΠ,

αποθαρρύνει τους εξειδικευμένους ιατρούς που έχουν επενδύσει χρόνια εκπαίδευσης

εγείρει ζητήματα ασφάλειας για τον πολίτη.

Παράλληλα, η ΕΕΕΙ διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί την επιστημονική επάρκεια άλλων ειδικοτήτων, αλλά επιμένει ότι η ηγεσία των ΤΕΠ πρέπει να ασκείται από ιατρούς με την κατάλληλη εξειδίκευση, όπως ισχύει διεθνώς.

Η ΕΕΕΙ καλεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες προκηρύξεις θέσεων Διευθυντών ΤΕΠ σε βαθμό συντονιστή διευθυντή, όπου δεν υπάρχει ήδη ιατρός με κρίση και κατοχή τίτλου εξειδίκευσης.

Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Υγείας να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, να ενισχύσει τον θεσμό της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική και να επιλέγει στελέχη που θωρακίζουν το σύστημα επείγουσας φροντίδας.

Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των ΤΕΠ, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα επείγουσας φροντίδας.

