Απαγορευτικό απόπλου: Ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά λόγω καιρού

Δεν θα εκτελεστούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά τρία δρομολόγια λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ακύρωση αφορά τρία δρομολόγια:

Blue Star Delos για Πάρο – Νάξο – Θήρα που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 07:25.

Fast Ferries Andros για Σύρο-Τήνο-Μύκονο που θα αναχωρούσε σήμερα στις 07:30.

«Διονύσιος Σολωμός» για Σέριφο-Κίμωλο-Σίφνο-Φολέγανδρο, Σαντορίνη-Ίος το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα στις 14:15.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές των δρομολογίων.

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιόλαντα: Αγνοούνται πέντε εργαζόμενοι, άλλοι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο (video/photos)

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» σήμερα έξι περιοχές – Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές