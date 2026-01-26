Απαγορευτικό απόπλου: Ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά λόγω καιρού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν θα εκτελεστούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά τρία δρομολόγια λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ακύρωση αφορά τρία δρομολόγια:
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές των δρομολογίων.
