26.01.2026 08:11

Απαγορευτικό απόπλου: Ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά λόγω καιρού

26.01.2026 08:11
Απαγορευτικό λόγω θυελλωδών ανέμων έως 10 μποφόρ - Media

Δεν θα εκτελεστούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά τρία δρομολόγια λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ακύρωση αφορά τρία δρομολόγια:

  • Blue Star Delos για Πάρο – Νάξο – Θήρα που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 07:25.
  • Fast Ferries Andros για Σύρο-Τήνο-Μύκονο που θα αναχωρούσε σήμερα στις 07:30.
  • «Διονύσιος Σολωμός» για Σέριφο-Κίμωλο-Σίφνο-Φολέγανδρο, Σαντορίνη-Ίος το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα στις 14:15.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές των δρομολογίων.

