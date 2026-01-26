Άσκηση ισορροπίας από Μητσοτάκη με Τραμπ και ΕΕ, τα μηνύματα μέσω προεδρικού, το δείπνο Βενιζέλου, η Διαμαντοπούλου πρόλαβε το ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Ενδιαφέρουσα, δύσκολη, ίσως επιβεβλημένη όμως η… άσκηση ισορροπίας που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό τον καιρό, ανάμεσα στην Ευρώπη που δεν έχει άλλες αντοχές με τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που δοκιμάζουν τα όρια και των Ευρωπαίων.

Στο χθεσινό του μήνυμα ο πρωθυπουργός μίλησε για πλαίσιο συνεννόησης και «λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης».

Επί της αρχής έχει λογική να το θέτει έτσι, αλλά υπάρχει μία προϋπόθεση: Να επιδείξουν όλες οι πλευρές καλή διάθεση. Και αυτό δεν το βλέπω.

– Στο μεταξύ αυτά τα περί… «μπαζούκας» ακούγονται και λίγο υπερφίαλα από μία Ευρώπη που δεν μας έχει συνηθίσει να κινείται με ενότητα και αποφασιστικότητα. Βλέπεις από τη μια τον Μερτς και από την άλλη τον… «aviatοr» Μακρόν και δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι είναι ικανοί για κάτι περισσότερο από λεκτικές αντιδράσεις στον Τραμπ.

Μηνύματα Μαξίμου μέσω Προεδρικού

Αυτός ο περίεργος κύκλος επαφών του Κώστα Τασούλα με πρώην πρωθυπουργός συνεχίζεται βλέπω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τον Γιώργο Παπανδρέου την περασμένη εβδομάδα, μίλησαν κυρίως για διεθνή θέματα – ο ΓΑΠ είναι ειδικός σε αυτά – και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά.

Και μπορεί να λένε από το προεδρικό ότι το ζητούμενο είναι οι συναινέσεις μετά τις εκλογές, όμως το θέμα που «καίει» την κυβερνητική παράταξη είναι τι θα κάνει ο Σαμαράς μέχρι τις εκλογές – ήτοι, κόμμα ή οτιδήποτε άλλο.

Προφανώς αυτές τις διαθέσεις θέλει να βολιδοσκοπήσει ο Τασούλας. Το ενδιαφέρον είναι εάν θα μεταφέρει κάποιο μήνυμα από το Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό και τούμπαλιν.

– Επί της αρχής, ο Τασούλας κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: (να) συνομιλεί με όλους τους πρώην, ειδικά αυτούς τους κόμματός του!

Εντυπωσιακές παρουσίες

Το γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν το πάρτι του Κύκλου Ιδεών με οικοδεσπότη τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Βλέποντας αυτούς που παραβρέθηκαν σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα βραδιά, προκύπτει ένα ερώτημα: Μπορεί οποιοσδήποτε από τους ενεργούς παράγοντες της κεντροαριστεράς να συγκεντρώσει αυτό τον κόσμο; Ενδεικτικά, το παρών έδωσαν, Λάτση, Μυτιληναίος, Μελισσανίδης, Στουρνάρας, Νικήτας Κακλαμάνης, Δένδιας, Χάρης Δούκας, Βρέντζος, Ζαννιάς, Σάλλας, Παυλόπουλος, Δαμανάκη, βουλευτές, πολιτικοί, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι των τεχνών και πολλοί άλλοι παράγοντες.

Ο Βενιζέλος διατηρεί την πολιτική του αυτονομία, παρεμβαίνει θεσμικά και τεκμηριωμένα στα μεγάλα ζητήματα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και δείχνοντας στο κομμάτι εκείνο της αντιπολίτευσης που ψάχνει ακόμα τρόπο, τι λείπει για να ισορροπήσει το πολιτικό σκηνικό.

Ανακοινώνονται μόνοι τους

Εντάξει, έκανε μία πρόταση ο Δούκας για να βγαίνουν οι υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με προκριματικές και η Χαριλάου την απέρριψε χωρίς καν να τη συζητήσει – ωραίος προκριματικός διάλογος.

Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να ανακοινώνουν από μόνοι τους οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ότι θα είναι υποψήφιοι, υπάρχει μία μεγάλη απόσταση!

Χωρίς καν κάποια συζήτηση ή απόφαση συλλογικού οργάνου, να ανακοινώνει ο καθένας και η καθεμιά την περιφέρεια που θα θέσει υποψηφιότητα – ωραίο σύστημα!

Το έκανε η Άννα Διαμαντοπούλου, ανακοινώνοντας ότι θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα της β’ Αθήνας! Μπορεί να το κάνουν κι άλλοι λοιπόν – όποιος προλάβει…

– Απλά να σημειώσω ότι ο Παύλος Χρηστίδης είναι σκληρός αντίπαλος. Και με… «λούσκους» δεν κερδίζεται τέτοια μάχη – οι κανονικοί Πασόκοι (όχι οι Kyriakistas) το ξέρουν αυτό.

Η Κουμουνδούρου, ο Τσίπρας και ο ανασχηματισμός

– Διαμαρτυρήθηκαν από την Κουμουνδούρου για την αναφορά της στήλης σε παρασκηνιακές διεργασίες για αγοραπωλησίες των μμε και του κτηρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάλαβα το λόγο της διαμαρτυρίας. Η αναφορά έγινε με καλό σκοπό. Και ισχύει πάντα το «ο ενδιαφερόμενος το μαθαίνει τελευταίος.

– Στα Γιάννενα και το Ηράκλειο πάει ο Αλέξης Τσίπρας να παρουσιάσει την Ιθάκη του. Θα είναι οι δύο τελευταίοι σταθμοί, κατά πώς φαίνεται αυτής της βιβλιοπαρουσίασης, που έχει ουσιαστικά χαρακτήρα παράθεσης του νέου πολιτικού σχεδίου του. Όπερ σημαίνει ότι αμέσως μετά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση/ανακοίνωση του κόμματος. Το αν θα είναι πριν ή μετά από εκείνο της Καρυστιανού μένει να φανεί.

– Έχω τη βάσιμη υποψία ότι ο ανασχηματισμός που έρχεται από τον Φεβρουάριο, αποκτά μια άγρια ομορφιά. Θα έχει δηλαδή και αλλαγές που δεν τις περιμέναμε μέχρι πριν λίγο καιρό. Αυτά προς το παρόν.

Ο Στουρνάρας έφαγε στην ταβέρνα του… Στουρνάρα

Επιστρέφοντας από τη Λάρισα, όπου μίλησε σε εκδήλωση του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έκανε μια σύντομη στάση στο γραφικό Αχλάδι Φθιώτιδας για γεύμα στην ταβέρνα «Κάβος». Ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι ο Θανάσης Στουρνάρας — μια συνωνυμία που εύλογα τράβηξε την προσοχή, αν και, όπως διευκρινίζεται, δεν υφίσταται συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Η στάση αυτή, πάντως, έχει τη δική της σημειολογία, καθώς ο διοικητής της ΤτΕ διατηρεί αναφορές στην περιοχή: είναι γνωστό ότι οι ρίζες του βρίσκονται στη Γλύφα, ένα κοντινό στο Αχλάδι χωριό, που συχνά αναφέρεται σε συζητήσεις για την καταγωγή του.

Στη Λάρισα, ο Γ. Στουρνάρας περιέγραψε την πορεία της ελληνικής οικονομίας με όρους ουσιαστικής βελτίωσης και αυξημένης ανθεκτικότητας. Υπογράμμισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλαπλά πεδία και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη δυναμική της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε στη συζήτηση για τη «μετά-RRF» περίοδο, εκτιμώντας ότι, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η οικονομία μπορεί να διατηρήσει αναπτυξιακή τροχιά. Η τοποθέτηση αυτή έγινε δεκτή με εμφανή ανακούφιση από τους επιχειρηματίες που παρακολούθησαν την εκδήλωση, καθώς αγγίζει έναν από τους βασικούς προβληματισμούς της αγοράς για την επόμενη μέρα.

– Παράλληλα, ο διοικητής ενέταξε την ανάλυσή του στο διεθνές περιβάλλον, κλείνοντας με μια νηφάλια αλλά σαφή προειδοποίηση: είναι πιθανό επιθετικές πολιτικές των ΗΠΑ —ιδίως μια ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Federal Reserve ή προσπάθειες πολιτικής επιρροής στη νομισματική πολιτική— να προκαλέσουν αντιδράσεις στις αγορές τέτοιας έντασης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ΗΠΑ σε σοβαρές περιπέτειες.

