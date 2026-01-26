Οι Duo Fina στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου

Μια ξεχωριστή συναυλία πρόκειται να γίνει στον Καθολικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στις 8.30 μ.μ με τους Duo Fina, τους δίδυμους τενόρους και πιανίστες Τάκη και Γιάννη Φίνα και την εξαίρετη σοπράνο Σοφία Παπαδημητροπούλου μαζί με τον πιανίστα Αλέξανδρο Μακρή.

Οι Duo Fina, όπως οι ίδιοι εξηγούν, προτείνουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη σχέση του ανθρώπου με το Θείο, με έργα που εκτείνονται από το μπαρόκ έως τη σύγχρονη λόγια μουσική. Από τη στοχαστική αυστηρότητα του Johann Sebastian Bach και την κατανυκτική ικεσία του Pietà Signore του Alessandro Stradella, έως τη λυρική πνευματικότητα των César Franck, Antonio Vivaldi και Giacomo Puccini, το μουσικό ταξίδι φωτίζεται από στιγμές καθαρής εσωτερικότητας και βαθιάς προσευχής.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν επίσης έργα των Christoph Willibald Gluck, Francesco Paolo Tosti, Pietro Mascagni, Ralph Vaughan Williams, Charles Gounod, Albert Hay Malotte, Andrew Lloyd Webber και Ariel Ramírez, καθώς και σύγχρονες πνευματικές αναγνώσεις του ιερού μέσα από τους William Gomez, Antonio Galbiati και Κωνσταντίνου Γρηγορίου με τον Arvo Pärt να σφραγίζει λιτά και βαθιά τη μουσική βραδιά.

Τη συναυλία των Duo Fina πλαισιώνει με την παρουσία της ως προσκεκλημένη καλλιτέχνις η διακεκριμένη σοπράνο Σοφία Παπαδημητροπούλου, ενώ τους τρεις καλλιτέχνες συνοδεύει στο πιάνο ο Αλέξανδρος Μακρής.

Οι Duo Fina, οι δίδυμοι τενόροι και πιανίστες Τάκης και Γιάννης Φίνας γεννήθηκαν στη Γερμανία. Αποτελούν ένα από τα πιο ξεχωριστά καλλιτεχνικά ντουέτα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, καθώς είναι οι μοναδικοί στο κόσμο δίδυμοι τενόροι και πιανίστες με κοινή μουσική καριέρα. Με σπουδές κλασικού τραγουδιού και πιάνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με καθηγητές τους Χριστίνα Τερτίπη, Σταμάτη Μπερή, Γιώργο Ζερβάνο και Αντώνη Κοντογεωργίου, οι Duo Fina συνδυάζουν την οπερατική τεχνική με τη σκηνική παρουσία, το χιούμορ και τη θεατρικότητα, δημιουργώντας έναν προσωπικό, αναγνωρίσιμο ήχο και ύφος.

Έχουν συνεργαστεί με όλα τα σημαντικά μουσικά σύνολα κ ορχήστρες δίπλα στους πιο καταξιωμένους μαέστρους, ενώ έχουν εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ στην Ελλάδα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ηρώδειο, Εθνική Λυρική Σκηνή, κλπ) και σε πολυάριθμες πόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής).

Η Σοφία Παπαδημητροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασικό τραγούδι στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών με τη διεθνούς φήμης σοπράνο Marina Krilovici, αποφοιτώντας με άριστα παμψηφεί, 1ο βραβείο και πρόταση υποτροφίας. Έχει μελετήσει με σημαντικούς καλλιτέχνες της όπερας, όπως οι Peter Swenson, Δημήτρης Καβράκος, Cheryl Studer και Δήμητρα Θεοδοσίου, με την οποία συνεργάζεται συστηματικά. Το 2013 υπήρξε μέλος του Opera Studio της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το 2018 έκανε το ντεμπούτο της ως Musetta στη La Bohème του Puccini. Έχει ερμηνεύσει έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών σε πρώτες παγκόσμιες εκτελέσεις, πολλά εκ των οποίων γραμμένα ειδικά για εκείνη. Από το 2014 συνεργάζεται σταθερά με τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα. Διδάσκει τραγούδι στο Εθνικό Ωδείο και είναι απόφοιτη της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Ο Αλέξανδρος Μακρής γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Κέρκυρας και στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, από όπου έλαβε δίπλωμα με άριστα και πρώτο βραβείο. Συνέχισε τις σπουδές του στην École Normale de Musique de Paris και ολοκλήρωσε μεταδιπλωματικές σπουδές στο Εθνικό Ωδείο. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με διακεκριμένους πιανίστες, όπως οι André Marchand, Vladimir Viardo, Χρήστος Παπαγεωργίου και Λορέντα Ράμου, με έμφαση και στη σύγχρονη μουσική. Διδάσκει πιάνο και δραστηριοποιείται ως συνοδός, ενώ εμφανίζεται συστηματικά σε συναυλίες, ρεσιτάλ και παραγωγές μουσικής δωματίου.

«Βροχή τα βέλη» και στην Αθήνα (Video)

Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέϊ στο Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ, με τη Νάντια Κοντογιώργη

Πίνακας του Σερ Χένρι Ρέμπερν που ανακαλύφθηκε σε σπίτι στο Λονδίνο εκτίθεται στη Σκωτία