Πίνακας του Σερ Χένρι Ρέμπερν που ανακαλύφθηκε σε σπίτι στο Λονδίνο εκτίθεται στη Σκωτία

Πορτρέτο του Ρόμπερτ Μπερνς από τον Σερ Χένρι Ρέμπερν που είχε χαθεί βρέθηκε και εκτίθεται τώρα στις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας στο Εδιμβούργο. Ο πίνακας ανακαλύφθηκε κατά την πώληση κατοικίας στο Λονδίνο πέρυσι.

Ο πιο διάσημος βάρδος της Σκωτίας, ο Ρόμπερτ Μπερνς (1759-1796), είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τραγούδια όπως το «A Red, Red Rose» (1794) και το «Auld Lang Syne» (1788), τα οποία βασίστηκαν σε παραδοσιακές σκωτσέζικες μπαλάντες.

Διαβάστε επίσης:

«Werwulf»: Η Μπόντι Ρέι Μπρέθνακ μαζί με τη Λίλι-Ρόουζ Ντεπ στη νέα ταινία τρόμου του Ρόμπερτ Έγκερς

Τρεις γυναίκες που πολεμούν το κακό

Κριτική ταινίας: «Επιστροφή στην πατρίδα» – Θεραπεύοντας το γερμανικό τραύμα