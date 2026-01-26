search
26.01.2026
26.01.2026 21:00

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια μετά από βλάβη σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ – Κλειστή η λεωφόρος Δημοκρατίας

26.01.2026 21:00
Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια κοντά στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής.

Στο σημείο της βλάβης σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Για τον λόγο αυτό η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Στο σημείο βρίσκεται συνεργείο της ΕΥΔΑΠ προκειμένου καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πεντέλης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης

«Λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια, αποφασίστηκε το κλείσιμο του ρεύματος ανόδου προς Πεντέλη της λεωφόρου Δημοκρατίας. Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω της οδού 25ης Μαρτίου, όπου υπάρχει παράκαμψη, λόγω των εργασιών αποκατάστασης της βλάψης που έχουν ξεκινήσει ήδη.

Το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Δημοκρατίας, προς Μαρούσι, παραμένει κανονικά ανοιχτό.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. θα υπάρξει νέα ενημέρωση».

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Αποσύρεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα: «Δεν μπορώ να στηρίξω τα αντίποινα κατά πολιτών της πολιτείας μας»

Μισό βήμα πίσω από Τραμπ: Συμφωνεί να «εξετάσει» την απόσυρση ορισμένων πρακτόρων της ICE από τη Μινεσότα

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς σε ναυάγια σκαφών στη Μεσόγειο

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

