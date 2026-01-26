search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:05
26.01.2026 11:26

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

26.01.2026 11:26
Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένα 12χρονο παιδί μετά από τροχαίο ατύχημα νωρίς το πρωί της Δευτέρας (26/1).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το onlarissa.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό Ιωαννίνων, όταν ΙΧ παρέσυρε 12χρονο αγόρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε πως το ανήλικο παιδί είναι τραυματισμένο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Διαβάστε επίσης:

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη – Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Βορίζια: Στο νοσοκομείο και η μητέρα του Φανούρη Καργάκη – Επρόκειτο να δικαστεί σήμερα στο Αυτόφωρο

