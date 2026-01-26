Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένα 12χρονο παιδί μετά από τροχαίο ατύχημα νωρίς το πρωί της Δευτέρας (26/1).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το onlarissa.gr, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην οδό Ιωαννίνων, όταν ΙΧ παρέσυρε 12χρονο αγόρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε πως το ανήλικο παιδί είναι τραυματισμένο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

