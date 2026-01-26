search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 00:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 23:40

Νεκρός Ισπανός σκιέρ από χιονοστιβάδα στις γαλλικές Άλπεις – Στους 20 οι νεκροί από την αρχή του μήνα

26.01.2026 23:40
skier

Τη ζωή του έχασε σήμερα ένας Ισπανός σκιέρ στις γαλλικές Άλπεις, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα ενώ έκανε σκι εκτός πίστας στην περιοχή Τίνιε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν εκτός των σηματοδοτημένων πιστών όταν σημειώθηκε η χιονοστιβάδα που τον παρέσυρε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες διάσωσης, με ελικόπτερο να μεταφέρει διασώστες στο σημείο.

Ο σκιέρ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προειδοποιήσεις για υψηλό κίνδυνο

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορία 3) στο βόρειο τμήμα των γαλλικών Άλπεων, ενώ στο νότιο τμήμα της οροσειράς, καθώς και στα Πυρηναία, ίσχυε «υψηλός» κίνδυνος (κατηγορία 4).

Οι αρχές επαναλαμβάνουν τις συστάσεις προς τους σκιέρ να αποφεύγουν το σκι εκτός πίστας σε περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας.

Μαύρος απολογισμός στις Άλπεις

Το τραγικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε έναν βαρύ απολογισμό θυμάτων, καθώς από την αρχή του μήνα περίπου 20 σκιέρ έχουν χάσει τη ζωή τους από χιονοστιβάδες στις Άλπεις, κυρίως σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο αιφνίδιων χιονοστιβάδων, ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται δημοφιλείς και σχετικά ασφαλείς.

Διαβάστε επίσης

Η πιο σκοτεινή και επικίνδυνη εκδοχή του τραμπισμού έχει πρόσωπο: Ποιος είναι ο διοικητής του ICE Greg Bovino

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της ICE μετά τις δολοφονίες στη Μινεσότα – Αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνητικού shutdown (video)

«Να μην γίνει η νέα κανονικότητα»: Οργή στο Sundance Festival για τις δολοφονίες πολιτών από την ICE 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pirosvestiko-fotia-violanta
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα»

greg bovino
ΚΟΣΜΟΣ

Ο διοικητής της ICE Γκρέγκορι Μποβίνο εγκαταλείπει άμεσα τη Μινεσότα

Megaro-Maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Yπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων

doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Ψήφισμα στο συνέδριο για «όχι» στη ΝΔ, δεν είμαστε κόμμα «κίντερ-έκπληξη» – Η πρόταση για διάλογο δεν αφορά στον Τσίπρα (Video)

sikelia katolisthisi
ΚΟΣΜΟΣ

Kατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Σικελία: Πάνω από 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Νισέμι (Videos/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 00:44
pirosvestiko-fotia-violanta
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα»

greg bovino
ΚΟΣΜΟΣ

Ο διοικητής της ICE Γκρέγκορι Μποβίνο εγκαταλείπει άμεσα τη Μινεσότα

Megaro-Maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Yπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων

1 / 3