Νεκρός Ισπανός σκιέρ από χιονοστιβάδα στις γαλλικές Άλπεις – Στους 20 οι νεκροί από την αρχή του μήνα

Τη ζωή του έχασε σήμερα ένας Ισπανός σκιέρ στις γαλλικές Άλπεις, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα ενώ έκανε σκι εκτός πίστας στην περιοχή Τίνιε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν εκτός των σηματοδοτημένων πιστών όταν σημειώθηκε η χιονοστιβάδα που τον παρέσυρε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες διάσωσης, με ελικόπτερο να μεταφέρει διασώστες στο σημείο.

Ο σκιέρ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προειδοποιήσεις για υψηλό κίνδυνο

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορία 3) στο βόρειο τμήμα των γαλλικών Άλπεων, ενώ στο νότιο τμήμα της οροσειράς, καθώς και στα Πυρηναία, ίσχυε «υψηλός» κίνδυνος (κατηγορία 4).

Οι αρχές επαναλαμβάνουν τις συστάσεις προς τους σκιέρ να αποφεύγουν το σκι εκτός πίστας σε περιόδους αυξημένης επικινδυνότητας.

Μαύρος απολογισμός στις Άλπεις

Το τραγικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε έναν βαρύ απολογισμό θυμάτων, καθώς από την αρχή του μήνα περίπου 20 σκιέρ έχουν χάσει τη ζωή τους από χιονοστιβάδες στις Άλπεις, κυρίως σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο αιφνίδιων χιονοστιβάδων, ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται δημοφιλείς και σχετικά ασφαλείς.

