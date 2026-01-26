search
26.01.2026 14:24

«Παλκογραφία»: Η νέα λαϊκή εμπειρία ζωντανά στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ

26.01.2026 14:24
palkografia-new

Στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για δύο εκρηκτικές Πέμπτες, 19 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου, παρουσιάζεται η «Παλκογραφία», φέρνοντας στη σκηνή την πιο αυθεντική, ζωντανή και σημερινή πλευρά του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Με τους Θάνο Ματζίλη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σταυρούλα Εσαμπαλίδη και την Ορχήστρα Ρυθμός, το λαϊκό παίρνει ξανά τον χώρο που του αξίζει.

Μεγάλες φωνές – Μεγάλα τραγούδια – Μεγάλη ατμόσφαιρα

Από το κλασικό λαϊκό των ’50s–’60s μέχρι τα έντεχνα των ’70s–’90s και επιλεγμένα σύγχρονα κομμάτια που ήδη θεωρούνται κλασικά, η «Παλκογραφία» υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ιστορία και ρυθμό.

Δεν είναι αναβίωση. Είναι επανεκκίνηση. Μια παράσταση χωρίς απόσταση από το κοινό, με την αμεσότητα του παλιού πάλκου και τη φρεσκάδα του σήμερα. Σε κάθε εμφάνιση, έκπληξη-καλεσμένοι ανεβαίνουν στη σκηνή και δίνουν μια μοναδική πινελιά.

«Τα λαϊκά θέλουν τόπο -και κοινό- για να αναπνέουν»
Και αυτός είναι ο τόπος τους.

  • Καλεσμένοι Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου: Γεράσιμος Ανδρεάτος & Σαββέρια Μαργιολά
  • Καλεσμένοι Πέμπτη 5 Μαρτίου: Μελίνα Κανά & Παυλίνα Βουλγαράκη

