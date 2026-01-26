Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Βορίδης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την κατάθεση Χαλικιά, ο πρωθυπουργός όχι»

Για αναρμόδια μάρτυρα που δεν είχε καμία ουσιαστική γνώση και πληροφόρηση την περίοδο που ερευνάται, κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την κατάθεση στην Εξεταστική, της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δήμητρας Χαλικιά.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι ο Μάκης Βορίδης «θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος σήμερα μετά το συμπέρασμα της κ. Χαλικιά ότι είναι αθώος», όχι όμως και ο πρωθυπουργός «για τον οποίο όπως κατέθεσε η κ. Χαλικιά είναι ο μόνος για τον οποίο θα έπρεπε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, αφού έχοντας ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα γνώριζε για τα εγκλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναλυτικά το σχόλιο πηγών του ΠΑΣΟΚ:

«Με εμφανή απουσία πρωτογενούς πληροφόρησης και γνώσης επί των θεμάτων στα οποία αναφερόταν, η κ. Χαλικιά αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο Ιανουάριος 2013- Απρίλιος 2014, τοποθετήθηκε στην εξεταστική επιτροπή επί ώρα αναρμοδίως, καταθέτοντας τις απόψεις της για την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020 και μετά, περίοδο κατά την οποία δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή λειτουργική σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ιδιαίτερη και επιλεκτική έμφαση στην περίοδο 2022-2023, επικαλούμενη την ευθύνη της ως πολίτη να αποδώσει δικαιοσύνη!

Η κ. Χαλικιά, επιχείρησε να “αθωώσει” σχεδόν όλους τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφαινόμενη -ως οιονεί δικαιοδοτικό όργανο- ότι ο κ. Βορίδης είναι αθώος, ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τον αφορούν είναι γελοία, ότι οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών των κκ Βορίδη και Αυγενάκη είναι αστείες καθώς και ότι ο φίλος της όπως χαρακτήρισε τον εξαναγκασθέντα σε παραίτηση Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης, είναι έντιμος άνθρωπος, ισχυριζόμενη ότι το περιεχόμενο των επισυνδέσεων δεν αποδεικνύει την τέλεση παράνομων πράξεων. Είναι αλήθεια πάντως ότι επιφυλάχτηκε στο μέλλον να κάνει την αυτοκριτική της για την κρίση της ως προς τον φίλο της κ. Μπαμπασίδη, εάν υπάρξει δικαστική κρίση.

Η κ. Χαλικιά επιχείρησε με την κατάθεσή της να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών όσους είχαν ρόλο και γνώση για την αδιανόητη αύξηση του εθνικού αποθέματος και την καταχρηστική εφαρμογή της τεχνικής λύσης, όλα εκείνα δηλαδή που οδήγησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ υπάρχουν πολλές αναφορές της στην Οικονομική Εισαγγελία για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά συμβάσεις με τεχνικούς συμβούλους και επανειλημμένες καταγγελίες της ως ενεργός πολίτης παρότι δεν είναι καθ’ ύλην αρμόδια και δεν διαθέτει πρωτογενή γνώση στοιχείων, δεν προχώρησε σε αντίστοιχες αναφορές και καταγγελίες για την απάτη με το εθνικό απόθεμα.

Χωρίς να ερωτηθεί από κάποιον Βουλευτή, έσπευσε από την αρχή να λάβει θέση στην επιχειρηματική σύγκρουση που υπάρχει στον Οργανισμό, τονίζοντας ότι “εγώ δεν είμαι με τον Γαργαλάκο”. Μάλιστα, όταν της επισημάνθηκε από ΠΑΣΟΚ ότι δεν ρωτήθηκε αν είναι ή όχι με κάποιον, αναφέρθηκε σε εκκρεμή προσωπική της αντιδικία με επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεχόμενη ότι αποτελεί πρόσωπο με θέση σε μια εν εξελίξει επιχειρηματική αντιδικία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που θέτει εν αμφιβολία την αξιοπιστία της.

Στη συνέχεια, προχώρησε στην απόδοση ποινικών ευθυνών, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον εξαναγκασθέντα σε παραίτηση πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Βάρρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν επικίνδυνο Πρόεδρο. Ισχυρίστηκε ότι καταθέτει με βάση αυτά που γνωρίζει “από δικές της έρευνες”, καθώς από το 2021 άρχισε να ερευνά συστηματικά τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφότου είχε κάνει αίτηση για να επιλεγεί για Αντιπρόεδρος, παρόλο που, όπως ισχυρίστηκε, απώλεσε τις ελπίδες επιλογής της όταν έμαθε την αξία και το κύρος των συνυποψηφίων της. Αντίστοιχη επίθεση εξαπέλυσε και εναντίον του έτερου αποπεμφθέντα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκου. Είναι χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας της μάρτυρος ότι υπερασπιζόμενη αναθέσεις έργου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον πρώην Πρόεδρο του Οργανισμού και σημερινό βουλευτή της ΝΔ κ. Φ.Παππά επικαλέστηκε γνώμη της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) την οποία αξιολόγησε ως άρτια. Εξέφρασε όμως την έντονη διαφωνία της με μεταγενέστερη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ την οποία ζήτησε και έλαβε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκος. Ως δασολόγος η κ. Χαλικιά,η οποία όπως επεσήμανε γνωρίζει από συμβάσεις, απεφάνθη ότι επί Σημανδράκου υπήρξε απάτη και η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ ήταν λανθασμένη, όμως επί Παππά όλα έγιναν καλώς και η σύμφωνη γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ ήταν ορθή!

Όταν της επισημάνθηκε το γεγονός ότι ο εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γ. Ξυλούρης, γνωστός ως φραπές σε συνέντευξή του στην τηλεόραση υποστήριξε ότι “η μόνη που λέει αλήθεια απ’ όλους που παρακολουθώ είναι η κ. Χαλικιά”, αρνήθηκε να το σχολιάσει.

Είναι εντυπωσιακό ότι η ασχολούμενη με τόση επιμέλεια και επιμονή με τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020 και έπειτα χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα, αλλά επιζητώντας να αποδώσει δικαιοσύνη όπως είπε, κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνει “σφηνωμένα” ΑΦΜ, όταν της ζητήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση!

Ο κ. Βορίδης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος σήμερα μετά το συμπέρασμα της κ. Χαλικιά ότι είναι αθώος. Όχι όμως και ο κ. Πρωθυπουργός για τον οποίο όπως κατέθεσε η κ. Χαλικιά είναι ο μόνος για τον οποίο θα έπρεπε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, αφού έχοντας ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα γνώριζε για τα εγκλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Διαβάστε επίσης:

Επιχείρηση «Cool Πρωθυπουργός» – Πώς ο Κυριακος Μητσοτάκης σχεδιάζει να κερδίσει (ξανά) το scroll της Gen Z

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση μεταξύ Μιλένας Αποστολάκη με την μάρτυρα – «Είστε στρατευμένη!» – Πηγές ΝΔ: «Εκτεθειμένη η αντιπολίτευση για Τυχεροπούλου»

Πρώτη παρέμβαση Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Ρωτά τον Μητσοτάκη τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν