Πολιτικό σοκ στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία Πρέτι από ομοσπονδιακούς: Η Μινεάπολη κατηγορεί τον Τραμπ για αίμα και συγκάλυψη

Την ώρα που η κοινωνική και πολιτική ένταση κλιμακώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα και θα αποφανθεί» για τον θανατηφόρο πυροβολισμό στη Μινεάπολη, που κόστισε τη ζωή στον 37χρονο Άλεξ Πρέτι. Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έγινε σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της ICE από τη Μινεάπολη

Ο Τραμπ άφησε παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής απομάκρυνσης των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης από τη Μινεάπολη, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουν κάνει, και έχουμε κάνει, φανταστική δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μετά την αποχώρηση των συγκεκριμένων δυνάμεων θα παραμείνει άλλο ομοσπονδιακό προσωπικό για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης.

Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο Πρέτι

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στο δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό αυτού του είδους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε αρχικά ότι ο Πρέτι επιτέθηκε στους πράκτορες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ «σε αυτοάμυνα». Ωστόσο, βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων δείχνουν ότι ο 37χρονος πυροβολήθηκε επανειλημμένα ενώ βρισκόταν δεμένος στο έδαφος, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αμφισβήτηση των επίσημων ισχυρισμών.

Τραμπ επιτίθεται στους Δημοκρατικούς

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέρριψε την ευθύνη για τους θανάτους δύο πολιτών στη Μινεάπολη στους Δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών, κάνοντας λόγο για «χάος» που προκαλείται από τις πολιτικές τους.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, στράφηκε προσωπικά κατά του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς και του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, καλώντας τους να παραδώσουν στις ομοσπονδιακές αρχές όλους τους «παράνομους εγκληματίες μετανάστες» που κρατούνται σε πολιτειακές φυλακές και να συνεργαστούν πλήρως με την κυβέρνησή του.

Μεταξύ των αιτημάτων του περιλαμβάνεται και η κατάργηση των λεγόμενων sanctuary cities, δηλαδή πόλεων και πολιτειών που περιορίζουν τη συνεργασία τους με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης, τις οποίες θεωρεί βασική αιτία της κρίσης.

Ρεπουμπλικανικές φωνές ζητούν έρευνα

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φωνές εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που ζητούν ανεξάρτητη διερεύνηση των πρακτικών της ICE. Η γερουσιαστής της Αλάσκας Λίζα Μαρκόφσκι δήλωσε ότι «οι πράκτορες της ICE δεν έχουν λευκή επιταγή» και τόνισε την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μέσω μιας ολοκληρωμένης έρευνας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής Άντριου Γκαρμπαρίνο ζήτησε καταθέσεις από όλες τις αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Μάικλ Μακόλ δήλωσε «βαθιά προβληματισμένος» από τα γεγονότα.

Παρέμβαση Κλίντον και κλιμάκωση των αντιδράσεων

Στο κλίμα αυτό παρενέβη και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, καλώντας τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή τους».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για «φρικιαστικές σκηνές» και κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «είπε ψέματα» για τους δύο θανάτους στη Μινεάπολη.

Υπό αυξημένο έλεγχο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι αποτελεί το δεύτερο περιστατικό μέσα στον ίδιο μήνα με θύμα κάτοικο της Μινεάπολης από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, πυροδοτώντας νέες διαδηλώσεις και κοινωνική οργή.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο, καθώς οι ομοσπονδιακές αρχές αποφεύγουν να δώσουν κρίσιμες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ συνεχίζεται η νομική αντιπαράθεση με πολιτειακές αρχές για την πρόσβαση σε αποδεικτικό υλικό.

