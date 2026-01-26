search
26.01.2026 09:28

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις και κλοπές – Ταυτοποιήθηκαν 15 άτομα

peripoliko new

Διαρρήξεις και κλοπές που διαπράχθηκαν τον προηγούμενο χρόνο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης εξιχνίασαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές της πόλης, ταυτοποιώντας τα στοιχεία συνολικά 15 εμπλεκόμενων προσώπων, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες.

Πρόκειται για πέντε διαρρήξεις σπιτιών, μία διαρρήξη σε μοτοσικλέτα και μία καταστήματος, τρεις κλοπές σε καταστήματα και δύο κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα συγκεκριμένα περιστατικά καταγράφηκαν στις περιοχές Παύλου Μελά και Τούμπας – Τριανδρίας, με τη λεία των δραστών να περιλαμβάνει μετρητά ύψους 3.750 ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και προϊόντα- συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.850 ευρώ, ένα ποδήλατο και κάρτες τραπεζών.

