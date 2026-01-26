search
26.01.2026 08:52

Εξαφάνιση Λόρα: «Δεν την είχαμε κακοποιήσει ποτέ, δεν είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από το σπίτι» λένε οι γονείς

26.01.2026 08:52
lora_exafanisi_star

Απαντήσεις σε όσους τους κατηγορούν ότι η Λόρα μεγάλωνε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον έδωσαν οι γονείς της 16χρονης, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα αναφορές που έκαναν λόγο για νέο στίγμα της κοπέλας στου Ζωγράφου φαίνεται να διαψεύδονται αφού οι γονείς της Λόρας που είδαν το βιντεοληπτικό υλικό σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους.

«Δεν είχαμε κακοποιήσει τη Λόρα»

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας το ζευγάρι κλήθηκε στην Ασφάλεια Πατρών και απάντησε στις ερωτήσεις των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις φήμες.

«Δεν είχαμε κακοποιήσει τη Λόρα. Ποτέ δεν την είχαμε πειράξει, ούτε εκείνη είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από το σπίτι. Της ζητούσαμε μόνο να διαβάζει τα μαθήματά της και να μην είναι πολλές ώρες στο διαδίκτυο», κατέθεσαν οι γονείς της 16χρονης, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews.

Ο πατέρας της κοπέλας απάντησε και στις καταγγελίες που έχουν ακουστεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν την είχε κουρέψει ο ίδιος για να την τιμωρήσει. «Ποτέ δεν την κούρεψα. Η Λόρα πήγαινε σε κομμωτήριο για να κουρευτεί, όπως κάνουμε όλοι. Εχω τις σχετικές αποδείξεις», φέρεται να είπε.

Επεισόδιο

Με βάση μαρτυρίες συμμαθητών της 16χρονης, ο πατέρας της ήταν αυστηρός ως προς εκείνη. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι ο συνταξιούχος γιατρός με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος ζούσε με την οικογένειά του στη Γερμανία, είχε χάσει την επιμέλεια της ανήλικης κόρης του εξαιτίας ενός παλαιότερου επεισοδίου. Σύμφωνα με την πλευρά των γονιών, όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο Μόναχο, όπου ζούσε η οικογένεια μέχρι και πριν από τρία χρόνια, πράγματι είχε συμβεί ένα περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα η Λόρα να απομακρυνθεί από την οικογενειακή εστία και να φιλοξενηθεί σε κοινωνική δομή για μερικές ημέρες. Πηγές αναφέρουν ότι γειτόνισσα της οικογένειας άκουσε φωνές, τηλεφώνησε στην αστυνομία και έκανε αναφορά. Οι γερμανικές Αρχές απομάκρυναν την ανήλικη για μερικές ημέρες από το σπίτι της προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό. Τελικά, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεν αποδείχθηκε κακοποίηση και το παιδί επέστρεψε στην οικογένειά του.

Η Ασφάλεια Πατρών είχε πληροφορηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό και ρώτησε σχετικά τους γονείς οι οποίοι απάντησαν λεπτομερώς. Ακόμη, προκειμένου να εντοπίσουν τη 16χρονη, τους ρώτησαν αν η Λόρα είχε κάποια κάρτα SIM από τη Γερμανία, όμως πήραν αρνητική απάντηση. «Το μόνο που ενδιαφέρει τους γονείς είναι να βρεθεί το παιδί τους. Οσα γράφονται περί κακοποίησης, είναι όλα ψέματα», δηλώνει στην «R» ο δικηγόρος των γονιών, Τηλέμαχος Μπενετάτος.

Έρευνες και στη Γερμανία

Στο μεταξύ, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που αφορούν τον λόγο εξαφάνισης της 16χρονης. Οι Αρχές που έχουν αναλάβει τη διαλεύκανση της υπόθεσης δεν έχουν εντοπίσει στίγμα της κοπέλας από τις 14 Ιανουαρίου, όταν καταγράφηκε από κάμερα να κυκλοφορεί κοντά στον Πύργο Αθηνών και στο Ιπποκράτειο. Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Λόρα έφυγε με τη θέλησή της από το σπίτι της στο Ρίο, όμως δεν γνωρίζουν ούτε τον λόγο που την οδήγησε σε αυτή την πράξη ούτε πού βρίσκεται σήμερα.

Δύο είναι τα πιθανότερα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές. Το πρώτο ήταν η Λόρα να βρισκόταν ακόμη στην Αθήνα, να είχε αντιληφθεί τον θόρυβο και την κινητοποίηση που έχει προκαλέσει η εξαφάνισή της και, επειδή δεν ήθελε να εντοπιστεί, να είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Ισως αυτό το χρονικό διάστημα να παρέμεινε κλεισμένη σε κάποιο διαμέρισμα, έχοντας τη βοήθεια κάποιου ατόμου που την προμήθευε με τρόφιμα. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι η 16χρονη να μετέβη στη Γερμανία. Αν πράγματι είχε επιστρέψει στη χώρα όπου μεγάλωσε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, τότε πιθανότατα το έκανε οδικώς, με λεωφορείο. Ελάχιστες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο να πήγε αεροπορικώς, αφού το όνομά της δεν έχει βρεθεί σε λίστα επιβατών. Αλλωστε, θεωρείται απίθανο ένα κορίτσι 16 ετών να έχει επαφές με εγκληματικές οργανώσεις και να έχει προμηθευτεί πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για να ξεγελάσει τα υπερσύχρονα μηχανήματα ελέγχου του αεροδρομίου και να ταξιδέψει με άλλο όνομα.

Το δεδομένο, πάντως, είναι ότι από τις 14 Ιανουαρίου, οπότε και η Λόρα κατεγράφη από κάμερα στην Αθήνα, δεν έχει δώσει σημεία ζωής, κάτι που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στους γονείς της, οι οποίοι αγωνιούν για την τύχη της, αλλά και στις Αρχές που την αναζητούν.

