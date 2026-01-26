Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στο λιμάνι

Ταυτοποιήθηκε το πτώμα της γυναίκας που ανασύρθηκε από το λιμάνι της Ερμούπολης την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα 104 ετών, κάτοικο Σύρου, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι την Κυριακή (25/1) και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Το πτώμα ανασύρθηκε από το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σύρου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σύρου ενώ η σορός της θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

