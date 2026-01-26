search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026
26.01.2026 09:02

Κιλκίς: Νεκρός 62χρονος σε τροχαίο – Το ΙΧ του καρφώθηκε σε δέντρο

26.01.2026 09:02
Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/1) σε περιοχή του Κιλκίς, καθώς ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στη 01:30 στο 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Αξιούπολης – Φανού. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 62χρονος εξετράπης της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε δέντρο.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από το ΙΧ χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Mεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ενώ προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας.

