Η αλήθεια για το «σκουλήκι» στην τεκίλα (και δεν είναι αυτή που φαντάζεστε)

Οι περισσότεροι που… τιμούν το αλκοόλ, θα έχουν βρεθεί κάποια στιγμή αντιμέτωποι με την πρόκληση να πιουν μια τεκίλα με σκουλήκι ή ακόμη και… το ίδιο το σκουλήκι.

Αν το κάνατε, μάλλον… ήπιατε κάτι άλλο.

Κι αυτό διότι στον πάτο ενός μπουκαλιού τεκίλας… δεν υπάρχει σκουλήκι. Πρόκειται για έναν παλιό «μύθο», μια παρεξήγηση που γεννήθηκε από έξυπνο μάρκετινγκ.

Καταρχάς, το περίφημο σκουλήκι δεν έχει καμία σχέση με την τεκίλα. Ανήκει στο μεσκάλ, ένα συγγενικό ποτό, πιο καπνιστό και πιο «βαρύ».

Η τεκίλα πρέπει να παράγεται τουλάχιστον κατά 51% από μπλε αγαύη, ενώ το μεσκάλ μπορεί να παραχθεί από διάφορα είδη αγαύης, με την καρδιά του φυτού να ψήνεται πριν από την απόσταξη.

Ακόμη κι έτσι, το σκουλήκι δεν αποτελούσε ποτέ παραδοσιακό στοιχείο της παραγωγής μεσκάλ, παρά τις επίμονες φήμες ότι όποιος το καταναλώσει ανταμείβεται με αυξημένη ζωτικότητα ή ακόμη και παραισθήσεις.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για προνύμφη σκώρου, που τρέφεται από το φυτό της αγαύης. Αν δεν κατέληγε μέσα στο μπουκάλι, θα εξελισσόταν σε νυχτόβια πεταλούδα. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αυτές οι προνύμφες καταναλώνονται κανονικά στο Μεξικό, χωρίς ποτό.

Σύμφωνα με τη σχετική παράδοση, ορισμένες προνύμφες θεωρούνται «καλύτερες» από άλλες. Εκείνες που τρέφονται από την καρδιά του φυτού θεωρούνται πιο «εκλεκτές», ενώ όσες τρέφονται μόνο από τα φύλλα θεωρούνται λιγότερο επιθυμητές.

Ποιος ξεκίνησε τη μόδα με το σκουλήκι;

Η πιο διαδεδομένη εκδοχή θέλει την πρακτική να εμφανίζεται τη δεκαετία του 1940 ή του 1950, ως τρόπος να αυξηθεί η κατανάλωση μεσκάλ.

Σύμφωνα με το αφήγημα, ένας παραγωγός παρατήρησε ότι οι προνύμφες –που συχνά βρίσκονται μέσα στο φυτό– επηρέαζαν τη γεύση του ποτού όταν ψήνονταν κατά λάθος μαζί με την καρδιά της αγαύης.

Από εκεί γεννήθηκε η ιδέα να μπουν σκόπιμα στο μπουκάλι.

Υπάρχει όμως και μια πιο απλή εξήγηση: καθαρό μάρκετινγκ. Την εποχή που η τεκίλα κατέκλυζε την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, το μεσκάλ χρειαζόταν έναν τρόπο να ξεχωρίσει.

Δεν είχε σημασία ότι οι ίδιοι οι Μεξικανοί δεν έπιναν μεσκάλ με σκουλήκι. Το κοινό το «κατάπιε» αμάσητο.

Ακόμη και σήμερα, παρά την επιστροφή του μεσκάλ ως ποιοτικού αποστάγματος, κυκλοφορούν μπουκάλια με σκουλήκι, συχνά συνοδευόμενα από αλάτι αρωματισμένο με προνύμφη.

Την ίδια στιγμή, οι επίσημες αρχές στο Μεξικό απαγορεύουν ρητά την προσθήκη εντόμων ή προνυμφών στην τεκίλα.

Με απλά λόγια: σκουλήκι σε τεκίλα δεν πρόκειται να βρεις ποτέ. Σε μεσκάλ, όμως, είναι απολύτως πιθανό.

Και όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα στη ζωή, έτσι κι εδώ, τα καλά είναι συνήθως εντελώς απαλλαγμένα από προνύμφες.

