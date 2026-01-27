search
27.01.2026 22:54

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης, που αγνοούνταν από το 2024 – Πιθανή εμπλοκή και σε δεύτερο φόνο

27.01.2026 22:54
peripolikoo12

Θύμα ανθρωποκτονίας έπεσε τελικά 46χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία αγνοούνταν από το 2024. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί 52χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στις αστυνομικές αρχές.

Η εξαφάνιση της γυναίκας είχε δηλωθεί επισήμως στις 3 Φεβρουαρίου 2025, καθώς δεν είχε υπάρξει καμία επικοινωνία μαζί της από τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 52χρονος, το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2024, στο υπόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, οι δύο τους βρίσκονταν στον χώρο κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών, όταν η γυναίκα μιλούσε στο κινητό της και φώναζε. Υποστήριξε ότι ενοχλήθηκε, της έκλεισε το στόμα με τα χέρια του και εκείνη έχασε τις αισθήσεις της, με συνέπεια να καταλήξει. Στη συνέχεια, φέρεται να τοποθέτησε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.

Θεσσαλονίκη: Οι Αρχές ερευνούν αν ο 52χρονος έχει διαπράξει και δεύτερο έγκλημα

Οι έρευνες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην υπόθεση αυτή, καθώς οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο 52χρονος να εμπλέκεται και σε δεύτερο θάνατο γυναίκας. Πρόκειται για 41χρονη, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση στις 31 Ιουλίου 2025, με τελευταία επικοινωνία στις 23 Ιουλίου 2025. Η σορός της εντοπίστηκε σε δώμα του ίδιου κτιρίου.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι τη νύχτα της 23ης προς 24η Ιουλίου 2025 βρισκόταν μαζί της στο υπόγειο του κτιρίου και ότι κοιμήθηκαν στον χώρο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η γυναίκα, η οποία επίσης έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, δεν ξύπνησε. Οι συνθήκες θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και των εργαστηριακών ελέγχων. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο περαιτέρω εμπλοκών ή νέων στοιχείων που θα ρίξουν φως στις δύο υποθέσεις.

