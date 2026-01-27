search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 13:00

Το νέο Opel Frontera συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα (photos)

27.01.2026 13:00
OpelFronteraHybrid

Σημαντική βελτίωση των εμπορικών αποτελεσμάτων της στην ελληνική αγορά κατέγραψε η Opel την προηγούμενη χρονιά.

Σημείωσε αύξηση άνω του 18% στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία και τη θετική ανταπόκριση του ελληνικού κοινού.

Καθοριστικό ρόλο στην ανοδική πορεία αποτέλεσε το νέο Opel Frontera. Το πολυδιάστατο SUV σημείωσε 1.107 ταξινομήσεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επίδοση επιτεύχθηκε σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, καθώς η εμπορική πορεία του μοντέλου ξεκίνησε μόλις τον Μάιο του 2025.

Το μοντέλο έχει μήκος 4,38 μέτρα και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 λίτρα. Διατίθεται σε πενταθέσια ή επταθέσια διάταξη, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την πρακτικότητα και την άνεση.

Το Frontera διαθέτει αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί τα όρια ταχύτητας στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικά – Η σωτήρια αλλαγή

Καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου τις ζημιές από τις πλημμύρες;

Οι Leo Rossel και Guillaume Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο με το Citroen C3 Rally2 (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

media_ai_2701_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

papastavrou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

violanta_louloudia
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα 48ωρη απεργία των ταξί την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο ΣΑΤΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 13:19
tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

media_ai_2701_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

papastavrou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

1 / 3