Το νέο Opel Frontera συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα (photos)

Σημαντική βελτίωση των εμπορικών αποτελεσμάτων της στην ελληνική αγορά κατέγραψε η Opel την προηγούμενη χρονιά.

Σημείωσε αύξηση άνω του 18% στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία και τη θετική ανταπόκριση του ελληνικού κοινού.

Καθοριστικό ρόλο στην ανοδική πορεία αποτέλεσε το νέο Opel Frontera. Το πολυδιάστατο SUV σημείωσε 1.107 ταξινομήσεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επίδοση επιτεύχθηκε σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, καθώς η εμπορική πορεία του μοντέλου ξεκίνησε μόλις τον Μάιο του 2025.

Το μοντέλο έχει μήκος 4,38 μέτρα και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 λίτρα. Διατίθεται σε πενταθέσια ή επταθέσια διάταξη, ενώ παράλληλα ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την πρακτικότητα και την άνεση.

Το Frontera διαθέτει αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων.

