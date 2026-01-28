Champions League: Άγιαξ – Ολυμπιακός – Live η κρίσιμη μάχη των «ερυθρολεύκων»

Η τελευταία ευκαιρία του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League παίζεται στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ, απέναντι στον Άγιαξ.

Ο Αίαντας της Ολλανδίας υποδέχεται τον πρωταθλητή Ελλάδας για τον όγδοο και τελευταίο αγώνα στην παρούσα φάση, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη και για τις δύο ομάδες, που θα αγωνιστούν για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για συνέχεια στη διοργάνωση.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί.

