Έρχεται η κακοκαιρία «Kristin»: Πορτοκαλί συναγερμός σε 8 περιοχές – Τι θα γίνει στην Αττική (Χάρτες)

Και το όνομα αυτής «Kristin»… ο λόγος για την νέα κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μετά και την έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Τσατραφύλλιας, το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε «Kristin» και θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Τετάρτης, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο.

Όπως διευκρινίζει ο μετεωρολόγος, η κακοκαιρία δεν πήρε αυτό το όνομα από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο της Θάλασσας και της Ατμόσφαιρας( IPMA -Instituto Português do Mar e da Atmosfera) όταν το φαινόμενο ενισχύθηκε και κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σημαντική κακοκαιρία στην περιοχή.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο κ. Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι το βαρομετρικό χαμηλό «Kristin» ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα, με ορισμένες περιοχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με χάρτες.

Κολυδάς: Τι θα γίνει στην Αττική

Στην Αττική αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, τονίζοντας ότι: «Το κύριο επεισόδιο δείχνει χαμηλή–μέτρια πιθανότητα υετού καθώς τα περισσότερα μέλη είναι κοντά στο μηδέν, όμως τα ανώτερα μέλη φτάνουν τα 8 mm την Πέμπτη. Tην Κυριακή το ENS «ανοίγει» πολύ περισσότερο, όπου υπάρχει σήμα επεισοδίου με μεγάλη διασπορά με μέγιστο 24ώρο τα 18–20 mm (ακραίο σενάριο ensemble – όχι το πιο πιθανό, αλλά εφικτό)».

⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΥ

☑️Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα την Πέμπτη

Αύριο θα επηρεαστούν

α. τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος και η δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το… pic.twitter.com/pqnsxNxwkf January 28, 2026

Πότε και πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση, κάνοντας λόγο για πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα την Πέμπτη, (29/1), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Πέμπτη (29/1)

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ. στα ν ησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες

Αναλυτική πρόγνωση για την Πέμπτη (29/1)

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (30/1)

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (31/1)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή (1/2)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

