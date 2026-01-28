Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy

Εκτός των βραβείων Grammy φαίνεται πως μένει, φέτος, η Τέιλορ Σουίφτ, με την παρουσία της στην τελετή να μην έχει επιβεβαιωθεί, μέχρι στιγμής.

Ο εκτελεστικός παραγωγός των Grammy, Μπεν Γουίνστον, μάλιστα, διέψευσε τις φήμες που την ήθελαν να δίνει το «παρών» στην ετήσια απονομή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Τέιλορ Σουίφτ σχεδιάζει τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι, με πολλούς να υποστηρίζουν πως αυτός είναι ο λόγος που η ίδια δεν θα παραβρεθεί στην εκδήλωση.

«Ο μόνος λόγος που ο κόσμος πιστεύει ότι η Τέιλορ μπορεί να εμφανιστεί ή να παραβρεθεί είναι επειδή το HITS αποφάσισε να το τυπώσει αυτή την εβδομάδα και να το βάλει στη λίστα του, και στη συνέχεια αναπαράχθηκε παγκοσμίως. Όμως το HITS το επινόησε εντελώς. Και τώρα με ρωτάτε εσείς γι’ αυτό, λες και είναι κάτι πραγματικό, ενώ φτιάχτηκε στο δικό σας γραφείο. Αυτή πραγματικά είναι μια φήμη που έκανε τον πλήρη κύκλο της» είπε, χαρακτηριστικά, ο Μπεν Γουίνστον, στις 22 Ιανουαρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που ήθελαν την τραγουδίστρια να εμφανίζεται στη σκηνή της τελετής.

Taylor Swift will not be performing at 2026 Grammys amid wedding planning with fiance Travis Kelce https://t.co/9BuJGcmGaR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 28, 2026

Σημειώνεται ότι η 36χρονη τραγουδίστρια αυτή τη χρονιά δεν έλαβε κάποια υποψηφιότητα για τα βραβεία, καθώς το τελευταίο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl» κυκλοφόρησε εκτός της φετινής περιόδου επιλογής.

