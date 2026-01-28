search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 16:49
ΕΛΛΑΔΑ

28.01.2026 15:30

Καλλιθέα: Σοκ με το νεκρό βρέφος 7 ημερών – «Το ταΐσαμε στις 3 και στις 6 το βρήκαμε νεκρό»

paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός βρέφους 7 ημερών στην Καλλιθέα, τα ξημερώματα της Τετάρτης, 28/1. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νεογέννητο κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τα ξημερώματα από τον πατέρα και τη θεία του, με καταγωγή από τη Ρουμανία, στο σπίτι του στην Καλλιθέα.

Άμεσα το παιδί μεταφέρθηκε σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη άσφυγμο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν επί 40 λεπτά να επαναφέρουν το βρέφος, ωστόσο, δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το μωρό δεν είχε γρίπη, καθώς υπεβλήθη σε σχετικό τεστ που βγήκε αρνητικό

Κατά τον ίδιο, οι γονείς ανέφεραν στο νοσοκομείο ότι τάισαν το βρέφος στις 3 τη νύχτα και στις 6 το πρωί το βρήκαν νεκρό.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το βρέφος δεν έφερε σημάδια τραυματισμού ή κακοποίησης, ενώ είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του

«Φως» στα αίτια θανάτου του βρέφους αναμένεται ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

