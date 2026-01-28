search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026
28.01.2026

Κανάκης: «Πρέπει να έχουμε νεκρούς για να βγουν αλήθειες»

28.01.2026 22:53
antonis-kanakis

Στην αύξηση των θανάτων κατά την ώρα της εργασίας στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Αντώνης Κανάκης από την εκπομπή του Ράδιο Αρβύλα, στον απόηχο της τραγωδίας που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως οι αλήθειες συχνά βγαίνουν στο φως μόνο μετά από τραγωδίες, ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι προτεραιότητά τους είναι η προστασία των συμφερόντων τους, αντί για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Στην παρέμβασή του, επισήμανε την ανάγκη για αλλαγές και μέτρα που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες.

«Είναι απίστευτο αυτό που κάνουν, δεν είναι ανθρώπινο, βλέπουμε κάθε φορά που χάνονται ζωές συμπολιτών μας, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγουν και να καλύψουν τον πισινούλη τους, τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Χάνονται ζωές και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν, πώς θα κερδίσουν τις εντυπώσεις, να τους βγάζουν ασπροπρόσωπους, αθώους, ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Κανάκης.

