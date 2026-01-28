search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

28.01.2026 13:00

To πρωτότυπο Nissan Ariya κινείται με ηλιακή ενέργεια και κερδίζει έως 23 χιλιόμετρα αυτονομίας την ημέρα (photos/video)

28.01.2026 13:00
credit: europe.nissannews.com

Η Nissan παρουσίασε ένα πρωτότυπο Ariya το οποίο τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια. Διαθέτει 3,8 m² φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης, ενσωματωμένων στο καπό, στην οροφή και στην πίσω πόρτα.

Τα ηλιακά πάνελ μετατρέπουν το φως του ηλίου σε ηλεκτρική ενέργεια, την οποία διαχειρίζεται ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου, σχεδιασμένο να αξιοποιεί την ενέργεια με τον πιο αποδοτικό τρόπο και να μειώνει την ανάγκη για εξωτερική φόρτιση.

credit: europe.nissannews.com

Με αυτό τον τρόπο, το αυτοκίνητο μπορεί να αποκτήσει έως 23 χιλιόμετρα αυτονομίας την ημέρα υπό ιδανικές συνθήκες, ενώ σε πόλεις με πολύ έντονη ηλιοφάνεια, μπορεί να αποκτήσει επιπλέον 17,6 χιλιόμετρα. Σε μια διαδρομή 80 χιλιομέτρων διάρκειας δύο ωρών μπορεί να παραγάγει 0,5 kWh καθαρής ενέργειας, προσφέροντας περίπου 3 χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας.

Το πρωτότυπο αναπτύχθηκε από έμπειρες και εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών της Nissan, στο Ντουμπάι και τη Βαρκελώνη. Όλα ξεκίνησαν με μια απλή, αλλά φιλόδοξη ερώτηση: Τι θα γινόταν αν τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούσαν να φορτίζουν μόνα τους; Η ερώτηση αυτή οδήγησε στη συνεργασία της Nissan με τη Lightyear, μια πρωτοπόρα ολλανδική εταιρεία ηλιακής κινητικότητας, η οποία παρείχε την τεχνολογία επόμενης γενιάς για τα ηλιακά πάνελ που εφαρμόστηκε από τις ομάδες μηχανικών της Nissan.

credit: europe.nissannews.com

Οι πρώτες δοκιμές μεγάλων αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδρομής 1.550 χιλιομέτρων από την Ολλανδία έως τη Βαρκελώνη, έδειξαν ότι η ενσωμάτωση ηλιακών πάνελ μπορεί να μειώσει τις ετήσιες φορτίσεις ενός οδηγού που διανύει 6.000 χιλιόμετρα το χρόνο από 23 σε μόλις οκτώ.

Το σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα ανοίγει νέους δρόμους στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας στους οδηγούς μεγαλύτερη ελευθερία και μειωμένη ανάγκη φόρτισης.

credit: europe.nissannews.com

