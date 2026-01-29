search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 09:58
ΕΛΛΑΔΑ

29.01.2026 08:11

Χωρίς ίχνη κακοποίησης το 7 ημερών βρέφος που έχασε τη ζωή του – Γιατί πήγαν αρχικά σε κτηνιατρείο οι γονείς του (video)

paidon_agia-sofia_0707_1920-1080_new

Θλίψη και πολλά ερωτήματα προκύπτουν από τον θάνατο του επτά ημερών βρέφους που άφησε τα ξημερώματα της Τετάρτης την τελευταία του πνοή.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης έφτασε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένα βρέφος ηλικίας μόλις 7 ημερών, το οποίο είχε μεταφερθεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων.

Στο «Αγία Σοφία», οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί 40 λεπτά για να το επαναφέρουν. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, το βρέφος κατέληξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το βρέφος αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες ώρες σε νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί απώλεσε αρχικά τον σφυγμό του και στη συνέχεια κατέληξε.

Δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Το κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Οι γονείς του παιδιού, αλλοδαποί σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρονται να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το βρέφος, μόλις 7 ημερών, είχε χάσει τον σφυγμό του και δεν είχε τις αισθήσεις του.

Γιατί πήγαν στο κτηνιατρείο

Όπως ανέφεραν, απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ τονίζοντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος σημείωσε πως όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης με την έξαρση της γρίπης.

