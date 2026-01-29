Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Επενδύσεις άνω των 53 εκατ. ευρώ στην αντιπλημμυρική προστασία – Διαχρονική η ολιγωρία της πολιτείας

Σε απολογισμό των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν πραγματοποιηθεί στον Δήμο Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που καθυστερούν κρίσιμα έργα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, αλλά παραμένουν στα χαρτιά αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στην κακοκαιρία 21ης Ιανουαρίου, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επισήμανε ότι το φαινόμενο, με ύψη βροχής έως και 158 χιλιοστά μέσα σε μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά, ήταν έξι φορές εντονότερο από την καταστροφική πλημμύρα του 1993, η οποία ουσιαστικά ισοπέδωσε τότε τη Βάρη και τη Βούλα. Παρά τη σφοδρότητά του, η πόλη κατάφερε να επανέλθει σε λειτουργία σε λίγες ώρες, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία των έργων πρόληψης που υλοποιήθηκαν με συνέπεια και επιμονή, τόνισε ο Δήμαρχος.

Κάνοντας απολογισμό των έργων που υλοποιήθηκαν , ο κ. Κωνσταντέλλος ανέφερε ότι στη Δημοτική Ενότητα Βάρης, υλοποιήθηκαν εκτεταμένα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, θωρακίζοντας περιοχές που για δεκαετίες πλημμύριζαν με κάθε έντονη βροχόπτωση. Ολοκληρώθηκε το δίκτυο ομβρίων της Δ.Ε. Βουλιαγμένης στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη, έργο συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ με ορατά αποτελέσματα.

Παράλληλα, μετά από πολλές πιέσεις προς την Περιφέρεια, στο ρέμα Κόρμπι προχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα της Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 28 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων απαλλοτριώσεων, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, διάλυση εργολαβιών και αλλεπάλληλες γραφειοκρατικές εμπλοκές, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος.

Στη Βούλα, υλοποιήθηκαν έργα αποχέτευσης ομβρίων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές όπως Νέα Κάλυμνος, Εξοχή και Πανόραμα, με νέους συλλεκτήρες, φρεάτια υδροσυλλογής και αγωγούς σε δεκάδες δρόμους. Συμπληρωματικά, πραγματοποιήθηκαν κρίσιμες παρεμβάσεις στην οδό Δερβενακίων, με κατασκευή φρεατίων αντιστήριξης και καθαρισμό πλακοσκεπών οχετών.

Στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης και στο Καβούρι, προχώρησαν εκτεταμένα έργα αποχέτευσης ομβρίων, ενώ αποκαταστάθηκε πλήρως ο εμφραγμένος αγωγός στη διασταύρωση Ιφιγενείας και Ακτής, ένα σημείο που αποτελούσε διαχρονική εστία πλημμυρών.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο κ. Κωνσταντέλλος στην αντιπλημμυρική προστασία των ρεμάτων Λυκόρεμα και Χλόης στο Πανόραμα, με δασοτεχνικά φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών και έργα διευθέτησης, προϋπολογισμού περίπου 400.000 ευρώ, που λειτούργησαν καθοριστικά στην ανάσχεση της τεράστιας ποσότητας φερτών υλικών. Τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν μετά την πυρκαγιά στο Πανόραμα το 2022, όταν ο Δήμος κάλεσε τον Καθηγητή Εύθυμη Λέκκα να εκπονήσει μελέτη αντιδιαβρωτικής θωράκισης της περιοχής. Τα έργα αυτά χαρακτηρίστηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ως «μη αναγκαία!!!» και ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου, ανέφερε ο Δήμαρχος.

Συνολικά, τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου της τελευταίας δεκαετίας (2015–2025) ανέρχονται σε πάνω από 53 εκατομμύρια ευρώ, πολλά εκ των οποίων χρειάστηκαν χρόνια πιέσεων για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και ακόμη περισσότερα χρόνια για να ξεπεράσουν προσφυγές, εγκρίσεις, απαλλοτριώσεις και διοικητικά εμπόδια, ενώ σχεδόν το σύνολο των μελετών έγιναν με επιμέλεια και επιβάρυνση του Δήμου, τόνισε ο κ. Κωνσταντέλλος.

14 μήνες μελέτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση περιμένει έγκριση

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κατήγγειλε ότι κρίσιμα έργα σε μεγάλα ρέματα παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω καθυστερήσεων οριοθέτησης με Προεδρικά Διατάγματα, παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση, αφήνοντας την πόλη εκτεθειμένη σε κινδύνους που δεν της αναλογούν. Χαρακτηριστικά ανέφερε το μεγάλο έργο κατασκευής του ρέματος Μηλαδέζας, το οποίο, ενώ έχει υποβληθεί ολοκληρωμένη μελέτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος οριοθέτησης, βρίσκεται εκεί αδικαιολόγητα χωρίς κανείς να τη διεκπεραιώνει επί 14 μήνες.

Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντέλλος, με το σημερινό νομικό και εγκριτικό πλαίσιο η ωρίμανση μεγάλων υδραυλικών έργων υπολογίζεται σε 17–19 χρόνια για την έναρξη κατασκευής τους.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Κωνσταντέλλς στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, τονίζοντας ότι σήμερα, ημέρα κακοκαιρίας ξανά, συνεργεία του Δήμου επιχειρούν σε όλες τις πληγείσες περιοχές, απομακρύνοντας φερτά υλικά, αποκαθιστώντας δρόμους, καθαρίζοντας φρεάτια και στηρίζοντας τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες και οχήματα.

Ο κ. Κωνσταντέλλος εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στους εργαζόμενους της Πολιτικής Προστασίας, της Καθαριότητας, του Πρασίνου και σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και στους εθελοντές που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή, χωρίς ωράρια και χωρίς να υπολογίσουν κόπο και κίνδυνο. Τόνισε τη σημασία να έχει ο Δήμος το πλέον οργανωμένο τμήμα Πολιτικής Προστασίας της χώρας με δεκάδες μόνιμους υπαλλήλους και δήλωσε δικαιωμένος για τη σχετική επιλογή της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος δεν έκρυψε την οργή του για την πολιτική εκμετάλλευση της καταστροφής και για τη διαχρονική ολιγωρία της Πολιτείας σε κρίσιμες υποδομές.

«Η πόλη άντεξε χάρη στα έργα που έγιναν με κόπο και επιμονή, ειδικά των τελευταίων δέκα ετών, με έργα και επενδύσεις υδραυλικής θωράκισης του Δήμου μας ύψους άνω των 53 εκ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν με πολύ κόπο αλλά με σχέδιο. Όμως οι καθυστερήσεις, οι προσφυγές και η γραφειοκρατία που θέτουν ζωές και περιουσίες σε κίνδυνο είναι μία πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει άρδην και είναι ευθύνη του εθνικού νομοθέτη. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση. Και θα συνεχίσουμε να τη διεκδικούμε μέχρι τέλους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακα των υδραυλικών έργων του Δήμου τα τελευταία δέκα χρόνια, το ύψος προϋπολογισμού τους (53.165.700,00 €) και την πορεία υλοποίησής τους.

