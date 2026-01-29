search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

29.01.2026

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που οδηγούσε μεθυσμένος στην παλιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας

Υπό την επήρεια μέθης κατηγορείται ότι οδηγούσε 53χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Ασπροβάλτας τον σταμάτησαν και κατά το αλκοτέστ που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

