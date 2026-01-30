Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας για το πρόγραμμα φρεγατών FDI

Τον ρόλο των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στα εξοπλιστικά προγράμματα των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας και Γαλλίας επιβεβαίωσε με την επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις τους η υπουργός Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, Κατρίν Βωτρέν, στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας και της υλοποίησης του προγράμματος φρεγατών FDI (Belharra).

Η Γαλλίδα υπουργός συνοδευόταν από την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Λοράνς Αουέρ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ, καθώς και στελέχη της γαλλικής αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε για τις παραγωγικές δυνατότητες των ναυπηγείων και τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προεξοπλισμένα τμήματα (Blocks), τα οποία κατασκευάζονται από το 2023 στη Σαλαμίνα για τα κύτη των φρεγατών FDI των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας και Γαλλίας.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως εξουσιοδοτημένος υποκατασκευαστής της Naval Group στη διεθνή αλυσίδα προμηθειών της. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευάσει και παραδώσει τα προεξοπλισμένα τμήματα για την τρίτη ελληνική φρεγάτα «Φορμίων», η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατασκευής, καθώς και για τη δεύτερη φρεγάτα του γαλλικού προγράμματος FDI. Πρόσφατα, παρέδωσαν και τα αντίστοιχα τμήματα για την τρίτη γαλλική φρεγάτα, πριν από τον συμβατικά προβλεπόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν παράδειγμα μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και καταδεικνύουν τη δυνατότητα της εγχώριας βιομηχανίας να συμμετέχει στην κατασκευή σύνθετων πολεμικών πλοίων υψηλών προδιαγραφών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Naval Group, τον Νοέμβριο του 2024 υπεγράφη στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης Euronaval, συμφωνία Follow-on-Support (FoS) διάρκειας έξι ετών, που αφορά τη συντήρηση και υποστήριξη των φρεγατών του Ελληνικού και του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας εντάσσεται σε σειρά επαφών υψηλού επιπέδου και, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπογραμμίζει τη θέση των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στον τομέα της αμυντικής ναυπηγικής, καθώς και τον ρόλο τους στην ενίσχυση της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, δρ Γιώργος Κόρος, ανέφερε ότι η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη σημασία των έργων που υλοποιούνται στη Σαλαμίνα για τα δύο ναυτικά και τον ρόλο της εταιρείας στην ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

