search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 19:22
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 18:00

H Citroën ενισχύει την ηλεκτρική της γκάμα με μια ακόμα πιο προσιτή έκδοση – ë-C3 «Urban»! (photos)

30.01.2026 18:00
e-C3

H Citroёn παραμένει πιστή στην δέσμευσή της για την εύκολη ενεργειακή μετάβαση καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή από ποτέ. Με τη νέα έκδοση ë-C3 «Urban», η Citroën κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 km αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 km σε αστική χρήση.

Συμπαγής και ελαφριά, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στην οδήγηση σε αστικό περιβάλλον. Η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου.

Διατίθεται δε στην τιμή των 17.990 € (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus). Συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort®, καθώς και απλότητα στη φόρτιση. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Με τη νέα έκδοση ë-C3 Urban, το C3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή πρόταση για όσους επιλέγουν την ηλεκτρική κινητικότητα η οποία, με βάση την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εταιρείας και την κρατική επιδότηση του ΚΗ3, διαμορφώνεται ως εξής:

ë-C3 PLUS (Urban 200km)                  17.990€

ë-C3 PLUS (Comfort 320km)               19.900€

ë-C3 MAX (Comfort 320km)               20.900€

Διαβάστε επίσης:

Πρώτη οδήγηση του ολοκαίνουργιου full hybrid Renault Clio (photos/videos)

Δοκιμή Audi S6 e-tron Avant: Εξέλιξη χωρίς ρήξη

Η Toyota διατηρεί τον τίτλο της κορυφαίας αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο με ρεκόρ πωλήσεων το 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bruce-Springsteen-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Από το «Streets of Philadelphia» στο «Streets of Minneapolis» – Στο νούμερο 1 του iTunes το τραγούδι του Σπρίνγκστιν κατά της ICE

exafanisi lora athina – video – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία σε ταξιδιωτικό γραφείο

teyana
LIFESTYLE

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της 

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε την Πέμπτη (29/1) το «Σόι σου»

stathis siskos 66-new
MEDIA

Στέφανος Σίσκος για «Καλημέρα Ελλάδα»: «Φεύγω από το Open με νοσταλγία, αλλά με χαρά για το νέο επαγγελματικό μου σπίτι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 19:21
bruce-Springsteen-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Από το «Streets of Philadelphia» στο «Streets of Minneapolis» – Στο νούμερο 1 του iTunes το τραγούδι του Σπρίνγκστιν κατά της ICE

exafanisi lora athina – video – new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία σε ταξιδιωτικό γραφείο

teyana
LIFESTYLE

Η Τεγιάνα Τέιλορ αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Beyonce στην αρχή της καριέρας της 

1 / 3