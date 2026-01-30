Πρώτη οδήγηση του ολοκαίνουργιου full hybrid Renault Clio (photos/videos)

Τo Renault Clio έχει μια ιστορία που διαρκεί 35 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να πραγματοποιήσει 17 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να είναι ένα από τα πιο πετυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών. Πλέον η ιστορία ξαναγράφεται, με την 6η γενιά, η οποία παρουσιάστηκε στην Ελλάδα και η οποία είναι πιο σπορ, πιο δυναμική και πιο όμορφη.

Όλα ξεκίνησαν το 1990 όταν η πρώτη γενιά βγήκε στους δρόμους, έδειξε τις δυνατότητές της και αγαπήθηκε από εκατομμύρια οδηγούς. Η επιτυχία ήρθε σύντομα και μετά στις επόμενες γενιές το όνομα γίνονταν χρόνο με τον χρόνο πιο δυνατό. Σε αυτά τα 35 χρόνια το Clio εξελίχθηκε, μεγάλωσε, ωρίμασε και σήμερα κατάφερε να ακολουθήσει την εξηλεκτρισμένη εποχή, έχοντας στην γκάμα του μια full hybrid έκδοση.

Με εντυπωσιακό και καθηλωτικό στυλ, μαγνητίζει την ματιά από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα αυτοκίνητο που διαθέτει αρκετές καμπύλες, πολλές ακμές και σχεδιαστικά καλούδια που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα της κατηγορίας. Υπάρχει μάσκα η οποία αποτελείται από ρόμβους, το σήμα της Renault στη μέση, ανάγλυφα φωτιστικά σώματα και φώτα ημέρας σε σχήμα μισού ρόμβου. Στο πλάι ξεχωρίζουν οι ζάντες 18” που αντανακλούν μια πιο σπορ εμφάνιση, οι κρυμμένες χειρολαβές και το σχήμα των πίσω φιμέ παραθύρων. Το πίσω μέρος έγινε ακόμη πιο όμορφο, με διπλά φωτιστικά χρώματα, μεγάλη αεροτομή, μια ακόμη πιο μικρή λίγο πιο κάτω και έναν μεγάλο προφυλακτήρα. Ο αεροδυναμικός συντελεστής μειώθηκε από τα 0,32cd στα 0,30cd, συμβάλλοντας στην αεροδυναμική και στην οικονομία καυσίμου του οχήματος.

Στο εσωτερικό υπάρχει φιλοσοφία όπου κυριαρχούν οι καθαρές οριζόντιες γραμμές, με ποιοτικά υλικά, σκληρά αλλά με καλή συναρμογή και υφασμάτινη φάση στο κέντρο του ταμπλό. Η διπλή οθόνη 10,1″ είναι αυτή που κυριαρχεί στο ταμπλό. Η μία είναι για τον πίνακα οργάνων και η άλλη για το infotainment και τις υπηρεσίες Google, φέρνοντας το Clio στην αιχμή της τεχνολογίας. Το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google κάνει τη συμβίωση ιδιαίτερα εύκολη, προσφέροντας Google Maps, Google Assistant και πληθώρα εφαρμογών που θυμίζουν περισσότερο smartphone παρά αυτοκίνητο πόλης. Παράλληλα, υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay, ενώ χάρη στην τεχνολογία FOTA (Firmware Over The Air) μπορεί να αναβαθμίζεται εξ αποστάσεως. Η ελαφριά κλίση των οθονών προς τον οδηγό, αλλά και των υπολοίπων στοιχείων του ταμπλό δείχνει ότι η εργονομία ήταν ένα από τα πρωταρχικά σημεία των σχεδιαστών. Ξεχωρίζει το μικρό flat top και bottom τιμόνι, με λιγότερες στροφές από άκρη σε άκρη (μόλις 2,6). Ο κύκλος στροφής είναι 10,6 μέτρα, γεγονός που το κάνουν ιδιαίτερα ευέλικτο μέσα στην πόλη. Υπάρχουν παντού led λεπτομέρειες με τον εσωτερικό φωτισμό να είναι πολύ όμορφος. Υπάρχουν φυσικοί διακόπτες για την ρύθμιση του κλιματισμού, μια κονσόλα που φιλοξενεί αποθηκευτικούς χώρους, ποτηροθήκες και θέση για το κινητό. Μάλιστα οι αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα είναι συνολικής χωρητικότητας 24 λίτρων. Τα περισσότερα υλικά προέρχονται από την κυκλική οικονομία. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα στις συμβατικές εκδόσεις και τα 309 λίτρα στην full hybrid, με πλήρως αξιοποιήσιμο σχήμα.

Η γκάμα των κινητήρων του νέου Clio είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στις ανάγκες του σημερινού οδηγού. Στη βάση συναντάμε τον νέο 1,2 TCe τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα των 115 ίππων και 190Nm ροπής, διαθέσιμο με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο. Ακολουθεί η έκδοση διπλού καυσίμου βενζίνης- LPG με το ίδιο βενζινοκίνητο σύνολο, αλλά αυτό αποδίδει 120 ίππους. Αυτή η έκδοση θα έρθει στην χώρα μας τον Μάιο, ενώ στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το full hybrid E-Tech των 160 ίππων που αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1800 κ.εκ. που αποδίδει ροπή 172 Nm. Υπάρχουν δύο ηλεκτροκινητήρες με ροπή 205 Nm και μια μπαταρία χωρητικότητας 1,4kWh. Η εναλλαγή μεταξύ του ρεύματος και της βενζίνης είναι ανεπαίσθητη, με τον οδηγό να αντιλαμβάνεται ηχητικά τον θερμικό κινητήρα. Το Clio διαθέτει πέντε προγράμματα οδήγησης μέσω του συστήματος Multi-Sense. Τα Eco, Comfort και Sport καλύπτουν τις κλασικές ανάγκες εξοικονόμησης, άνεσης ή πιο ζωντανής απόκρισης σε γκάζι και τιμόνι, ενώ το Perso mode επιτρέπει την εξατομίκευση επιμέρους παραμέτρων. Αυτό που ξεχωρίζει στην πράξη είναι το Smart mode. Είναι ένα πρόγραμμα που αναλύει συνεχώς τον τρόπο οδήγησης και τις συνθήκες κίνησης και επιλέγει αυτόματα τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κινηθεί ο οδηγός.

Η ανάρτηση με γόνατα MacPherson μπροστά και ημιάκαμπτο άξονα πίσω είναι σκληρή, ωστόσο προσφέρει την απαραίτητη άνεση στους επιβάτες. Η κατανάλωση στην υβριδική έκδοση σε μια απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων και με μεγάλο ποσοστό μετακίνησης εκτός αστικού ιστού ήταν κοντά στα 4,6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Στην απλή βενζινοκίνητη έκδοση αυτή κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τα 6 λίτρα.

Κινείται με άνεση και σιγουριά, διατηρώντας υψηλές ταχύτητες χωρίς να κουράζει τον οδηγό και τους επιβάτες, δείχνοντας ότι μπορεί εύκολα να καλύψει μεγάλες αποστάσεις και να προτιμηθεί ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης του κάνει συχνά ταξίδια. Διαθέτει 29 προηγμένα συστήματα ADAS. Το θετικό είναι ότι τα συστήματα αυτά λειτουργούν διακριτικά και επεμβαίνουν μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, ενώ υπάρχει και κουμπί απενεργοποίησης των προαιρετικών συστημάτων. Σε επίπεδο τιμών, το νέο Clio ξεκινά από τα 20.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας, ενώ η full hybrid E-Tech των 160 ίππων ξεκινά από τα 24.900 ευρώ.

