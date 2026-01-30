search
Δοκιμή Audi S6 e-tron Avant: Εξέλιξη χωρίς ρήξη

30.01.2026 14:00
A244681_large

Η Audi έχει χτίσει την ταυτότητά της πάνω στα τετρακίνητα Avant και το S6 e-tron συνεχίζει αυτή τη παράδοση, επαναπροσδιορίζοντάς τη μέσα από την ηλεκτροκίνηση

Η Audi μπαίνει στην ηλεκτρική εποχή έχοντας ένα επιπλέον «βάρος στη πλάτη» της σε σχέση με άλλους κατασκευαστές. Όχι μόνο λόγω τεχνολογίας ή προσδοκιών του κοινού της, αλλά επειδή ορισμένα ονόματα στη γκάμα της κουβαλούν ιστορία, χαρακτήρα και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Το S6 είναι ένα από αυτά, ειδικά όταν συνοδεύεται από αμάξωμα Avant και τετρακίνηση, στοιχεία που για χρόνια όρισαν τι πρεσβεύει η Audi.

Πριν από μερικά χρόνια, η Audi πειραματίστηκε με τις ονομασίες των μοντέλων της, προσπαθώντας να οργανώσει τη μετάβασή της προς την ηλεκτροκίνηση. Το αρχικό πλάνο ήταν τα μονά νούμερα να συνοδεύουν τα θερμικά μοντέλα και τα ζυγά να ανήκουν αποκλειστικά στα ηλεκτρικά – μια προσέγγιση που θεωρητικά, μοιάζει ξεκάθαρη. Στη πράξη όμως, προκάλεσε σύγχυση, αναγκάζοντας την Audi να αναιρέσει αυτή την επιλογή και να επιστρέψει σε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, όπου ο αριθμός δηλώνει τη θέση του μοντέλου στη γκάμα και όχι τον είδος του κινητήρα του. Μάλλον ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος να δει το θρυλικό όνομα “RS6” να αποχαιρετά τον twin-turbo V8 του για χάρη δύο ηλεκτροκινητήρων.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

askisi_kardia
ΥΓΕΙΑ

Κολπική μαρμαρυγή: Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο κατά 30%

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος – Θάνατος 19χρονου στρατιώτη: Στα χέρια του επιλοχία έσκασε η χειροβομβίδα σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη

gaza_sintrimmia
ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή αξιωματικών των IDF για το μέγεθος της σφαγής στη Γάζα – «Περίπου 70.000 οι νεκροί»

tsarouchas-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο διεθνούς φήμης κωμικός Angelo Tsarouchas στο Θέατρο Embassy για δυο μόνο stand up παραστάσεις

anna_ligomenou_new (1)
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο: «Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη – Αστυνομικό Μάνατζμεντ» από την Άννα Λιγωμένου

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

