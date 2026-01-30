Δοκιμή Audi S6 e-tron Avant: Εξέλιξη χωρίς ρήξη

Η Audi έχει χτίσει την ταυτότητά της πάνω στα τετρακίνητα Avant και το S6 e-tron συνεχίζει αυτή τη παράδοση, επαναπροσδιορίζοντάς τη μέσα από την ηλεκτροκίνηση

Η Audi μπαίνει στην ηλεκτρική εποχή έχοντας ένα επιπλέον «βάρος στη πλάτη» της σε σχέση με άλλους κατασκευαστές. Όχι μόνο λόγω τεχνολογίας ή προσδοκιών του κοινού της, αλλά επειδή ορισμένα ονόματα στη γκάμα της κουβαλούν ιστορία, χαρακτήρα και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Το S6 είναι ένα από αυτά, ειδικά όταν συνοδεύεται από αμάξωμα Avant και τετρακίνηση, στοιχεία που για χρόνια όρισαν τι πρεσβεύει η Audi.

Πριν από μερικά χρόνια, η Audi πειραματίστηκε με τις ονομασίες των μοντέλων της, προσπαθώντας να οργανώσει τη μετάβασή της προς την ηλεκτροκίνηση. Το αρχικό πλάνο ήταν τα μονά νούμερα να συνοδεύουν τα θερμικά μοντέλα και τα ζυγά να ανήκουν αποκλειστικά στα ηλεκτρικά – μια προσέγγιση που θεωρητικά, μοιάζει ξεκάθαρη. Στη πράξη όμως, προκάλεσε σύγχυση, αναγκάζοντας την Audi να αναιρέσει αυτή την επιλογή και να επιστρέψει σε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, όπου ο αριθμός δηλώνει τη θέση του μοντέλου στη γκάμα και όχι τον είδος του κινητήρα του. Μάλλον ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος να δει το θρυλικό όνομα “RS6” να αποχαιρετά τον twin-turbo V8 του για χάρη δύο ηλεκτροκινητήρων.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το φθηνότερο SUV της Audi στην Ελλάδα – Οι τιμές

Μεγάλες εκπτώσεις CUPRA: Τα υβριδικά που έχουν μείωση 4.000 ευρ

Η Stellantis France αυξάνει τις εκπτώσεις για να ανεβάσει τις πωλήσεις στην κατηγορία των καινούργιων αυτοκινήτων