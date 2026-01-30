search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 14:07

Λίαμ Ράμος: Ώρες αγωνίας για τον 5χρονο που φυλάκισε η ICE – «Έχει πυρετό και δεν τρώει»

30.01.2026 14:07
ice-pendaxronos-2

Οργή έχει προκαλέσει η υπόθεση του Λίαμ Κονέχο Ράμος, ενός παιδιού μόλις 5 ετών, που κρατείται μαζί με τον πατέρα του από την ICE σε κέντρο κράτησης μεταναστών, στο Τέξας.

Nέα στοιχεία προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία για την κατάσταση του παιδιού μέσα στο κέντρο κράτησης.

«Ο Λίαμ είναι άρρωστος – έχει πυρετό και κάνει εμετούς»

Η Ζίνα Στένβικ, επικεφαλής του σχολικού διαμερίσματος του μικρού, δήλωσε ότι μίλησε με τη μητέρα του παιδιού και πως ήταν φανερό ότι βρίσκεται σε απόγνωση.

«Δυστυχώς η υγεία του Λίαμ δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή. Είναι άρρωστος. Μου είπαν ότι έχει πυρετό και είμαι πολύ ανήσυχη», ανέφερε.

Η Έρικα Ράμος περιέγραψε πως ο γιος της εμφανίζει έντονα συμπτώματα, τα οποία συνδέει με τις συνθήκες διατροφής στο κέντρο:

«Ο Λίαμ αρρωσταίνει επειδή το φαγητό που τους δίνουν δεν είναι καλής ποιότητας. Έχει στομαχόπονο, κάνει εμετούς, έχει πυρετό και δεν θέλει πια να φάει».

Photo: Columbia Heights Public Schools

«Ήταν κοιμισμένος και θλιμμένος»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας Χοακίν Κάστρο πήγε στο κέντρο κράτησης και συνάντησε πατέρα και γιο.

Όπως δήλωσε, έμεινε περίπου 30 λεπτά μαζί τους, αλλά ο μικρός Λίαμ ήταν κοιμισμένος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεσο επείγον ιατρικό περιστατικό, ωστόσο περιέγραψε ότι ο πατέρας του είπε πως το παιδί «δεν είναι ο εαυτός του», κοιμάται πολύ και είναι «καταθλιπτικό και θλιμμένο».

Photo: Joaquin Castro/Instagram

Ο Κάστρο ανέφερε επίσης ότι ο μικρός ρωτάει συνεχώς για το μπλε καπέλο και το σακίδιο Spider-Man που φορούσε στις φωτογραφίες της σύλληψης, καθώς πιστεύει πως του τα πήραν.

Σε ανάρτησή του , ο βουλευτής έγραψε ότι απαίτησε την απελευθέρωση του παιδιού και πως «η οικογένεια, το σχολείο και η χώρα τον αγαπούν και προσεύχονται για εκείνον».

Η δικαστική παρέμβαση

Νέα τροπή δόθηκε στην υπόθεση όταν ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε προσωρινό μπλόκο στην απέλαση του παιδιού και του πατέρα του.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Φρεντ Μπιέρι διέταξε προσωρινό «πάγωμα» της απέλασης, απαγορεύοντας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μετακινήσει τον πατέρα και τον γιο εκτός της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, όσο συνεχίζεται η διαδικασία με την οποία αμφισβητούν την κράτησή τους.

Η απόφαση έδωσε ανάσα στην οικογένεια και στους υποστηρικτές τους.

Το χρονικό

Ο Λίαμ και ο πατέρας του, Άντριαν Κονέχο Άριας, συνελήφθησαν στη Μινεσότα, λίγο αφότου ο πατέρας είχε παραλάβει το παιδί από το σχολείο.

Photo: Columbia Heights Public Schools

Μεταφέρθηκαν άμεσα στο κέντρο κράτησης μεταναστών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα.

Η εικόνα του μικρού Λίαμ, με το σακίδιο Spider-Man και ένα μεγάλο χειμωνιάτικο καπέλο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έγινε σύμβολο των αντιδράσεων για τις σκληρές πρακτικές των ομοσπονδιακών αρχών στη Μινεσότα.

Διαβάστε επίσης:

Στο πόδι οι ΗΠΑ: Διαδηλώσεις και αποχές σε όλη τη χώρα με αίτημα την απομάκρυνση του ICE από τη Μινεσότα

Στα (σεμνά) χνάρια του Φραγκίσκου – Ο Πάπας Λέων μετακομίζει στη σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου

Συρία: Επίτευξη συνολικής συμφωνίας ανακοίνωσαν Κούρδοι και Δαμασκός – Οι όροι που προβλέπονται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
galloi-resalto-tanker
ΚΟΣΜΟΣ

H Γαλλία θα επιτρέψει τον απόπλου του ρωσικού πετρελαιοφόρου «για νομικούς λόγους»

gavdos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος 

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στου Ζωγράφου για ναρκωτικά – Τέσσερις συλλήψεις

askisi_kardia
ΥΓΕΙΑ

Κολπική μαρμαρυγή: Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο κατά 30%

xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος – Θάνατος 19χρονου στρατιώτη: Στα χέρια του επιλοχία έσκασε η χειροβομβίδα σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 15:26
galloi-resalto-tanker
ΚΟΣΜΟΣ

H Γαλλία θα επιτρέψει τον απόπλου του ρωσικού πετρελαιοφόρου «για νομικούς λόγους»

gavdos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος 

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στου Ζωγράφου για ναρκωτικά – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3