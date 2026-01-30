Οργή έχει προκαλέσει η υπόθεση του Λίαμ Κονέχο Ράμος, ενός παιδιού μόλις 5 ετών, που κρατείται μαζί με τον πατέρα του από την ICE σε κέντρο κράτησης μεταναστών, στο Τέξας.

Nέα στοιχεία προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία για την κατάσταση του παιδιού μέσα στο κέντρο κράτησης.

«Ο Λίαμ είναι άρρωστος – έχει πυρετό και κάνει εμετούς»

Η Ζίνα Στένβικ, επικεφαλής του σχολικού διαμερίσματος του μικρού, δήλωσε ότι μίλησε με τη μητέρα του παιδιού και πως ήταν φανερό ότι βρίσκεται σε απόγνωση.

«Δυστυχώς η υγεία του Λίαμ δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή. Είναι άρρωστος. Μου είπαν ότι έχει πυρετό και είμαι πολύ ανήσυχη», ανέφερε.

Η Έρικα Ράμος περιέγραψε πως ο γιος της εμφανίζει έντονα συμπτώματα, τα οποία συνδέει με τις συνθήκες διατροφής στο κέντρο:

«Ο Λίαμ αρρωσταίνει επειδή το φαγητό που τους δίνουν δεν είναι καλής ποιότητας. Έχει στομαχόπονο, κάνει εμετούς, έχει πυρετό και δεν θέλει πια να φάει».

Photo: Columbia Heights Public Schools

«Ήταν κοιμισμένος και θλιμμένος»

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τέξας Χοακίν Κάστρο πήγε στο κέντρο κράτησης και συνάντησε πατέρα και γιο.

Όπως δήλωσε, έμεινε περίπου 30 λεπτά μαζί τους, αλλά ο μικρός Λίαμ ήταν κοιμισμένος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεσο επείγον ιατρικό περιστατικό, ωστόσο περιέγραψε ότι ο πατέρας του είπε πως το παιδί «δεν είναι ο εαυτός του», κοιμάται πολύ και είναι «καταθλιπτικό και θλιμμένο».

Photo: Joaquin Castro/Instagram

Ο Κάστρο ανέφερε επίσης ότι ο μικρός ρωτάει συνεχώς για το μπλε καπέλο και το σακίδιο Spider-Man που φορούσε στις φωτογραφίες της σύλληψης, καθώς πιστεύει πως του τα πήραν.

I just visited Liam and his father. I also met with countless more children and families who have done nothing wrong and should not be detained.



My full update on visiting the Dilley detention center: pic.twitter.com/4I9ohfso3K — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 28, 2026

Σε ανάρτησή του , ο βουλευτής έγραψε ότι απαίτησε την απελευθέρωση του παιδιού και πως «η οικογένεια, το σχολείο και η χώρα τον αγαπούν και προσεύχονται για εκείνον».

Η δικαστική παρέμβαση

Νέα τροπή δόθηκε στην υπόθεση όταν ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε προσωρινό μπλόκο στην απέλαση του παιδιού και του πατέρα του.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Φρεντ Μπιέρι διέταξε προσωρινό «πάγωμα» της απέλασης, απαγορεύοντας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μετακινήσει τον πατέρα και τον γιο εκτός της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, όσο συνεχίζεται η διαδικασία με την οποία αμφισβητούν την κράτησή τους.

Η απόφαση έδωσε ανάσα στην οικογένεια και στους υποστηρικτές τους.

Το χρονικό

Ο Λίαμ και ο πατέρας του, Άντριαν Κονέχο Άριας, συνελήφθησαν στη Μινεσότα, λίγο αφότου ο πατέρας είχε παραλάβει το παιδί από το σχολείο.

Photo: Columbia Heights Public Schools

Μεταφέρθηκαν άμεσα στο κέντρο κράτησης μεταναστών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα.

Η εικόνα του μικρού Λίαμ, με το σακίδιο Spider-Man και ένα μεγάλο χειμωνιάτικο καπέλο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έγινε σύμβολο των αντιδράσεων για τις σκληρές πρακτικές των ομοσπονδιακών αρχών στη Μινεσότα.

