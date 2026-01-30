search
30.01.2026 10:00

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

30.01.2026 10:00
matsas-sinavlia-new

Ο Μίνως Μάτσας έρχεται στη σκηνή του VOX, σ΄ έναν από τους πιο σύγχρονους και φιλόξενους χώρους της Αθήνας, για δύο μοναδικές μουσικές βραδιές με τίτλο «Δικά μου ή Δανεικά», τις Δευτέρες 2 & 16 Μαρτίου.

«Υπάρχουν τραγούδια που τα γράφεις εσύ και τραγούδια που γράφονται μέσα σου. Υπάρχουν τραγούδια “δικά μου” και τραγούδια “δανεικά”, που όμως τα κουβαλάω μέσα μου».

Με αυτή τη σκέψη γεννήθηκαν τα live στο VOX με τίτλο «Δικά μου ή Δανεικά».

«Σε αυτές τις βραδιές θέλω να μοιραστώ μαζί σας τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία, από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, αλλά και κομμάτια με τα οποία μεγάλωσα δίπλα τους, όσο αυτά περνούσαν από τους συνθέτες και τους τραγουδιστές στα στόματα όλων των ανθρώπων. Τραγούδια μιας εποχής που με διαμόρφωσε καλλιτεχνικά και με αυτά τραγούδησα στις παρέες, ονειρεύτηκα, ερωτεύτηκα. Είναι βέβαιο πως καθόρισαν τη μουσική μου μνήμη και, χωρίς να το καταλάβω, έγιναν «ένα» με την μουσική που γράφω σήμερα. Συνοδοιπόροι στην μουσική αυτή περιπέτεια ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη, μαζί με επτά ταλαντούχους μουσικούς, σας περιμένουμε στο VOX τις Δευτέρες 2 & 16 Μαρτίου για να τα τραγουδήσουμε μαζί και να τα ξαναζήσουμε “αλλιώς”. Γιατί στη μουσική, όλα είναι κοινά. Ακόμα και τα πιο προσωπικά»

Μίνως Μάτσας

Συμμετέχουν οι εξαιρετικοί σολίστ:

  • Τάκης Βασιλείου: Κρουστά
  • Νικόλας Γαρουφαλλάκης: Πλήκτρα  
  • Παρασκευάς Κίτσος: Μπάσο 
  • Νίκος Μέρμηγκας: Μπουζούκι 
  • Jim Staridas: Τρομπόνι 
  • Ντίνος Χατζηιορδάνου: Ακορντεόν 
  • Γιώργος Χατζόπουλος: Κιθάρα και ο συνθέτης στο Πιάνο

