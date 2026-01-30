Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2026

31.01–01.02 || Eureka Job Fair ATH | Οι Ημέρες Απασχόλησης του προγράμματος «Bridging the Skills Gap», που υλοποιείται από την Οδύσσεια με χρηματοδότηση του Προγράμματος Συνεργασίας Ελβετίας–Ελλάδας, στοχεύουν στην προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εργασία και στη σύνδεση ταλέντων με εταιρείες. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα άμεσης επαφής με εκπροσώπους επιχειρήσεων από κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι κατασκευές και η εξυπηρέτηση πελατών, ενισχύοντας ουσιαστικά τις προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας.

31.01–01.02 || 12ος Πίθηκος | Καλλιτεχνικό event αφιερωμένο στο νέο album «Ζούγκλα» | Η «Ζούγκλα» του 12ου Πίθηκου ζωντανεύει μέσα από ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό event, αφιερωμένο στο νέο του album. Το concept album μεταφράζεται σε ένα εικαστικό και μουσικό σύμπαν, με 19 έργα σύγχρονης τέχνης εμπνευσμένα από τα tracks του δίσκου, ακροάσεις του album και DJ set. Η δράση αποκτά και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα έργα δημοπρατούνται υπέρ της The Home Project, μετατρέποντας τη «Ζούγκλα» σε ένα ζωντανό αφήγημα για την επιβίωση, τα όνειρα και την αγάπη, μέσα στη ζούγκλα που όλοι -λίγο ή πολύ- κατοικούμε.

06–08.02 || Vinyl Market | Το μεγάλο event της πόλης για το βινύλιο επιστρέφει στη Τεχνόπολη, σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την κουλτούρα του δίσκου. Νέες και σπάνιες συλλογές, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες κυκλοφορίες και δίσκοι από όλο το φάσμα της μουσικής, από rock, soul και jazz μέχρι electronica και ethnic, συνδυάζονται με DJ sets και μουσικές επιλογές καθ’ όλη τη διάρκεια του event, δημιουργώντας μια ανοιχτή γιορτή για τους λάτρεις του βινυλίου.

07.02 || Παρουσίαση ποιητικής συλλογής «ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΩΣ» | Οι ΑΩ Εκδόσεις και ο Κωνσταντίνος Ιντζόγλου παρουσιάζουν την τρίτη προσωπική του ποιητική συλλογή, μια εσωτερική διαδρομή λόγου και στοχασμού γύρω από την ανθρώπινη εμπειρία, τη μνήμη και την αναζήτηση του φωτός. Ιδιαίτερο στοιχείο της έκδοσης αποτελεί το «άκοπο» βιβλίο, που καλεί τον αναγνώστη να συμμετέχει ενεργά στην αποκάλυψη του έργου, μετατρέποντας την ανάγνωση σε βιωματική εμπειρία. Μια παρουσίαση για φίλους της ποίησης και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.

07–08.02 || Craft Riot Festival | Ένα εναλλακτικό διήμερο φεστιβάλ εικαστικής τέχνης αφιερωμένο στη DIY κουλτούρα, τη ριζοσπαστική αισθητική και την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση. Πάνω από 150 ανεξάρτητοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα, installations, workshops και ζωντανές εικαστικές παρεμβάσεις, συνθέτοντας ένα αντισυμβατικό art-bazaar που ενώνει την τέχνη με τον λόγο και τη δράση. Ένα φεστιβάλ σύγχρονης δημιουργίας, αυθεντικής έκφρασης και καλλιτεχνικής ανυπακοής.

08.02 || Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά στο ΒΜΦ | Η αγαπημένη σειρά εικαστικών εργαστηρίων του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου επιστρέφει στην Τεχνόπολη για παιδιά 3–10 ετών. Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, μία Κυριακή τον μήνα, τα παιδιά εμπνέονται από τον βιομηχανικό χώρο του παλιού εργοστασίου, γνωρίζουν τις πρώτες ύλες του και πειραματίζονται με υλικά όπως μέταλλο, κάρβουνο, χαρτί και ανακυκλώσιμα πλαστικά, δημιουργώντας τα δικά τους αυθεντικά έργα τέχνης μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια ανά ηλικιακή ομάδα.

09–10.02 || Athens Gastronomic Forum 2026 | Το πρώτο διεθνές γαστρονομικό συνέδριο στην Ελλάδα έρχεται στην Τεχνόπολη, φέρνοντας κορυφαίους σεφ παγκόσμιας εμβέλειας και διακεκριμένους Έλληνες δημιουργούς σε μια συνάντηση αφιερωμένη στη γαστρονομική έμπνευση, την καινοτομία και το no food waste. Μέσα από ομιλίες, διαδραστικά εργαστήρια και γαστρονομικές επιδείξεις, το forum αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής κουζίνας, τη Μεσογειακή Διατροφή και τον ρόλο της γαστρονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, απευθυνόμενο σε επαγγελματίες του χώρου, decision makers και απαιτητικούς food lovers.

11.02 || Επιμορφωτική συνάντηση «Κοινωνικός Άτλαντας της Αθήνας» | Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», πραγματοποιείται επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς, με εισηγητή τον Θωμά Μαλούτα, Ομότιμο Διευθυντή Ερευνών του ΕΚΚΕ και Ομότιμο Καθηγητή Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η εισήγηση παρουσιάζει τον Κοινωνικό Άτλαντα της Αθήνας, ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο κοινωνικής γεωγραφίας που ανοίγει νέους τρόπους κατανόησης της πόλης και σύνδεσης της γνώσης με τον βιωμένο αστικό χώρο.

13.02 || ACÉRCATE: the dance catwalk | Ένα εντυπωσιακό show που παντρεύει τον χορό με το catwalk, μετατρέποντας τη σκηνή σε πασαρέλα ζωντανής κίνησης και έντασης. Η Christos Paraschos Events παρουσιάζει δυναμικά performances από επαγγελματίες χορευτές και χορεύτριες, σε αρμονία με live DJ set, ειδικά εφέ και εκπλήξεις, δημιουργώντας ένα μοναδικό dance catwalk εμπειρίας. Για δύο ώρες, κοινό και συντελεστές έρχονται πιο κοντά σε ένα show που δεν σταματά στη σκηνή, αλλά συνεχίζεται σε party, μουσική και χορό.

14.02 || Μια Νύχτα, Δύο Μουσεία | Μια νυχτερινή βιωματική περιπέτεια για οικογένειες με παιδιά 6–10 ετών, που ενώνει το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Μέσα από παιχνίδια μυστηρίου, θεατρικά στοιχεία, εξερεύνηση και εικαστικά εργαστήρια, μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν τη δύναμη του φωτός, την ιστορία της ενέργειας και τη μαγεία της όπερας, σε μια μοναδική εμπειρία που ξεδιπλώνεται αποκλειστικά τη νύχτα σε δύο εμβληματικά Μουσεία της Αθήνας.

27.02 || Θεματικές Ξεναγήσεις Ενηλίκων από το ΒΜΦ | Με αφορμή τον εμπλουτισμό της συλλογής του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου με νέα τεκμήρια αλλά και τη συνεχή σχέση με παλιούς εργαζόμενους, επιχειρούμε μέσα από τρεις θεματικές ξεναγήσεις, να φωτίσουμε λιγότερο γνωστές πτυχές του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας. Πτυχές που σχετίζονται με τον κόσμο της εργασίας και κυρίως με τις ιστορίες των ανθρώπων που δούλεψαν στο Γκάζι. Για τρεις Παρασκευές, από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο, περιηγούμαστε στους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, μαθαίνουμε την ιστορία του παλιού εργοστασίου, γνωρίζουμε τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου και συνομιλούμε με ιστορικά τεκμήρια και ανθρώπους.

27.02–01.03 || 2ο Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης Δήμου Αθηναίων | Το 2ο Φεστιβάλ Ενεργής Γήρανσης του Δήμου Αθηναίων έρχεται στην Τεχνόπολη και μας προσκαλεί να δώσουμε… ενέργεια στη ζωή μας! Ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη, έκφραση και έμπνευση, ανοιχτό σε όλους, με εκδηλώσεις χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών από τα μέλη των 25 Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, έναν θεσμό που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1985.

28.02–01.03 || Athens Photo World 2026 | Το διεθνές φεστιβάλ φωτορεπορτάζ της Αθήνας επιστρέφει για όγδοη χρονιά, αναδεικνύοντας τη δύναμη της σύγχρονης δημοσιογραφικής φωτογραφίας. Μέσα από εκθέσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις και ψηφιακές προβολές, το Athens Photo World φέρνει το κοινό σε άμεση επαφή με το έργο καταξιωμένων φωτογράφων από όλο τον κόσμο, συνεχίζοντας τον βασικό του στόχο: την ανάδειξη του φωτορεπορτάζ που καταγράφει την Ιστορία τη στιγμή που αυτή γράφεται.

28.02–12.03 || Έκθεση | Sir Don McCullin | Life, Death and Everything in Between | Το Athens Photo World, σε συνεργασία με το Xposure International Photography Festival, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θρύλο του πολεμικού φωτορεπορτάζ Sir Don McCullin. Η έκθεση φιλοξενεί 47 επιλεγμένες φωτογραφίες από το ομώνυμο έργο του, καταγράφοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια τον πόλεμο, την ανθρώπινη οδύνη, την εργασία και την αξιοπρέπεια, μέσα από το βλέμμα ενός ανθρωπιστή μάρτυρα της Ιστορίας. Μια βαθιά συγκινητική εικαστική εμπειρία που συνομιλεί με τη μνήμη, την αντοχή και τη σύγχρονη πραγματικότητα της πόλης.

*Όλες οι δράσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, υλοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

**Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο ανανεωμένο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: [email protected]

***Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά και το εμβληματικό Παρατηρητήριο που προσφέρει θέα 360° σε όλη την Αθήνα. Και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.