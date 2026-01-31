search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026
BUSINESS

31.01.2026 09:31

Atlantic See: «Έπεσαν» οι υπογραφές για πώληση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

31.01.2026 09:31
fysiko aerio 765- new

Νέο κεφάλαιο στις ενεργειακές σχέσεις Ελλάδας και Ουκρανίας ανοίγει η υπογραφή της πρώτης συμφωνίας για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η συμφωνία υπεγράφη χθες Παρασκευή 30 Ιανουαρίου από την Atlantic See LNG, εταιρεία του ομίλου Ακτωρ ΔΕΠΑ, και αφορά την πώληση LNG με τελικό προορισμό την Ουκρανία.

Το πρώτο φορτίο του φυσικού αερίου θα παραληφθεί στη Ρεβυθούσα και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Ουκρανία εντός του Μαρτίου, με την περίοδο παράδοσης να έχει προσδιοριστεί από την 1η έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Η μεταφορά του φορτίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδρομής Route 1, δηλαδή μέσω της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας πριν τον τελικό προορισμό.

Προμηθευτής του αμερικανικού LNG είναι η BP, ενώ στη συμφωνία που έχει συναφθεί με τη Naftogaz προβλέπεται ανώτατη ποσότητα έως 1.000.000 MWh, δηλαδή 1 TWh.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί στην πράξη την έναρξη του Κάθετου Διαδρόμου νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς η υλοποίησή του επισπεύδεται για το 2026 αντί του 2030 που είχε αρχικά τεθεί ως χρονικός ορίζοντας.

1 / 3