31.01.2026 07:15

METLEN: Χρηματοδότηση 16,6 εκατ. ευρώ για φωτοβολταϊκό πάρκο 20,75 MWp στη βόρεια Ιταλία

31.01.2026 07:15
metlen new

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η METLEN τη χρηματοδότηση έργου ύψους 16,6 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου Bicinicco, ισχύος 20,75 MWp, στη βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του 2026.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το πάρκο εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 30 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 15.000 νοικοκυριά και αποτρέποντας την εκπομπή περίπου 7.000 τόνων CO₂ σε ετήσια βάση.

Η συναλλαγή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για την ενισχυόμενη παρουσία της METLEN στην ιταλική αγορά και εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό της πλάνο, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη άνω των 1,5 GW φωτοβολταϊκών έργων καθώς και περίπου 0,3 GW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS). Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας στη Νότια Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω της Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της METLEN στην ιταλική αγορά και τη συμβολή της στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η συναλλαγή υποστηρίχθηκε από έμπειρη ομάδα συμβούλων, με τη BonelliErede να ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του δανειολήπτη, τη Dentons ως νομικός σύμβουλος του χρηματοδότη, τη Vector Renewables ως τεχνικό σύμβουλο, τη Marsh ως ασφαλιστικό σύμβουλο, την KPMG ως ελεγκτή του χρηματοοικονομικού μοντέλου και τη MBS Consulting ως σύμβουλο αγοράς.

