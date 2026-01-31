search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

31.01.2026 20:38

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ακριτίδης

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ακριτίδης, επιχειρηματίας από τον Καταχά Πιερίας, πολιτικός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με μακρά πορεία στη δημόσια ζωή ως βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και υπουργός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ακριτίδης υπήρξε προσωπικότητα που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τη Δημοκρατική Παράταξη, παραμένοντας αφοσιωμένος στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση του κόμματος, ο Ακριτίδης ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και συμμετείχε ενεργά στο πρώτο οργανωτικό κλιμάκιο του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, υπήρξε μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης την περίοδο 1974-1977.

