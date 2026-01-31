search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

31.01.2026 19:22

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης

31.01.2026 19:22
Lefteris11

Πέθανε στα 85 του χρόνια ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης, παλιό στέλεχος του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο είχε εκλεγεί και βουλευτής.

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη.

Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1940 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην οδοντιατρική σχολή του ΑΠΘ και συνέχισε τις σπουδές του στη Σουηδία. Αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, στο οποίο δίδαξε επί σειρά ετών.

Ήταν σύντροφος της βουλευτού αλλά και της ιδιαίτερης γραμματέως του Γεωργίου και Ανδρέα Παπανδρέου, Αγγέλας Κοκκόλα.

