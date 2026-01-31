Τσίπρας: Πυκνώνει τις πρωτοβουλίες του με φόντο το δημοσκοπικό «καμπανάκι» – Γιατί μιλά για «σύγκλιση» των προοδευτικών «ρευμάτων»

Στις ομιλίες του ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «ανασύνθεση» της δημοκρατικής παράταξης παραπέμποντας σε μια λογική συγκέντρωσης προοδευτικών δυνάμεων από τα κάτω, υπό μία «ομπρέλα» της δικής του ηγεσίας. Χθες ανακοινώθηκε από πλευράς Ινστιτούτου η συγκρότηση Ομάδας Επεξεργασίας για την Σύγκλιση των προοδευτικών πολιτικών ρευμάτων, δηλαδή της «Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς», της Πολιτικής Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας.

Στόχος, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, η διαμόρφωση «ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία» και «ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική».

Εν μέσω της εντεινόμενης συζήτησης που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, ως αναγκαιότητα για την συγκρότηση πόλου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να κάνει άνοιγμα σε αυτή τη συζήτηση, προς το παρόν μέσα από προσεγγίσεις θεωρητικού χαρακτήρα και με την αντίληψη ότι η αποτύπωση μιας κοινής συνισταμένης των προοδευτικών ρευμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την ανασύνθεση.

Κάποιοι μπορεί να αισιοδοξούν ότι είναι ένα βήμα ώστε στο μέλλον να μπει και στη συζήτηση για την σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων στην πράξη, εν όψει εκλογών. Μπορεί επιπλέον κανείς να σκεφτεί πως ο πρώην πρωθυπουργός, επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ της τρέχουσας συζήτησης για τις συνεργασίες, στην οποία αναγκάζεται με έναν τρόπο να μπει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ειδικά μετά την εμφάνιση Καρυστιανού στο προσκήνιο, και του δικού του σχεδιασμού για το κόμμα του, που πάντως με τα σημερινά δεδομένα, δεν αναμένεται πριν το καλοκαίρι.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τότε ο πολιτικός χρόνος είναι εξαιρετικά μακρύς και πυκνός, και όσο το κόμμα «καθυστερεί» το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μειώνεται όπως αποδεικνύεται και από μια σταδιακή δημοσκοπική υποχώρηση από το Παλλάς και μετά, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να πυκνώνει τις πρωτοβουλίες του ανάμεσα στις παρουσιάσεις της Ιθάκης, προκειμένου να διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού.

Διακηρυκτική βάση αρχών για το νέο κόμμα

Για την ώρα, το κείμενο που ετοιμάζει η Ομάδα του Ινστιτούτου, δείχνει να αποτελεί μια διακηρυκτική «ραχοκοκκαλιά» του κόμματος Τσίπρα, που θα αποτυπώνει το πολιτικό του στίγμα.

Από εκεί και πέρα και με βάση τα όσα ξέρουμε για τον σχεδιασμό του, δεν πρόκειται για κάποια επεξεργασία προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός σταθερά δεν απευθύνεται στα κόμματα και της ηγεσίες τους, αλλά στη βάση τους, ευρύτερα στην κοινωνία, στους φορείς. Επομένως, ενώπιον αυτού του κοινού θα θέσει και το κείμενο που ετοιμάζει η Ομάδα Επεξεργασίας.

Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει τρόπον τινά «αποκηρύξει» τις προσπάθειες συνεργασιών ως «πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης». Δεδομένου πάντως ότι στην ομιλία της Θεσσαλονίκης έδειξε να αφήνει πίσω την οξεία κριτική αλλά και τα «καρφιά» για τα κόμματα της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να υιοθετεί, με τη νέα του πρωτοβουλία, μια πιο «εποικοδομητική» ρητορική που να μην αποξενώνει τη βάση αυτών των κομμάτων. Επομένως αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης», το ερχόμενο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στα Γιάννενα.

Στο μεταξύ, αναμένεται τις επόμενες μέρες να παρουσιαστεί η πρόταση του Ινστιτούτου για τη νέα «Διαύγεια» απάντηση στην πλατφόρμα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη που επέκρινε σφοδρά κατά την ομιλία του στο Ολύμπιον.

