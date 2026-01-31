ΕΝΦΙΑ με το χρονόμετρο στο κόκκινο: Κλείνει το Ε9 και ανοίγει ο δρόμος για τα φουσκωμένα ραβασάκια

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει, σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται οριστικά η προθεσμία για διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές στο Ε9. Από αύριο, κάθε λάθος ή παράλειψη «κλειδώνει» και μεταφέρεται αυτούσια στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να αποστείλει στις αρχές Μαρτίου.

Για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, η σημερινή ημέρα αποτελεί την τελευταία ευκαιρία να ελέγξουν την πραγματική τους περιουσιακή εικόνα, πριν ο φόρος ακινήτων «χτυπήσει την πόρτα» τους, συχνά πιο βαρύς απ’ όσο θα έπρεπε. Και αυτό γιατί, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένα, ο ΕΝΦΙΑ δεν συγχωρεί λάθη: ό,τι γράφει το Ε9, αυτό φορολογείται.

Η φετινή εκκαθάριση προβλέπει την καταβολή του φόρου σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου. Όμως το ύψος του ποσού εξαρτάται αποκλειστικά από τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί. Ένα τετραγωνικό παραπάνω, ένας λάθος όροφος ή ένα μη δηλωμένο ποσοστό συνιδιοκτησίας αρκούν για να εκτοξεύσουν τον λογαριασμό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι βοηθητικοί χώροι, όπως αποθήκες και υπόγεια πάρκινγκ. Όταν δηλώνονται σωστά, φορολογούνται με έκπτωση 90%. Όταν όμως εμφανίζονται ως κύριοι χώροι, ο φόρος υπολογίζεται κανονικά, χωρίς καμία έκπτωση, μετατρέποντας μια απλή παράλειψη σε σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα ημιτελή κτίσματα. Η νομοθεσία προβλέπει έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ, αρκεί να έχουν δηλωθεί ως ημιτελή στο Ε9. Σε διαφορετική περίπτωση, το ακίνητο θεωρείται πλήρως αποπερατωμένο και φορολογείται αναλόγως, ανεξαρτήτως πραγματικής κατάστασης.

Τροποποιητική δήλωση καλούνται να υποβάλουν και όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, εφόσον οι μεταβολές δεν έχουν περαστεί αυτόματα από την πλατφόρμα myProperty. Αν αυτό δεν γίνει, το σύστημα υπολογίζει τον φόρο με βάση παλιά δεδομένα, οδηγώντας σε λάθος εκκαθάριση.

Ιδιαίτερα επικίνδυνες αποδεικνύονται οι αστοχίες στα εμπράγματα δικαιώματα. Αν δεν έχει δηλωθεί σωστά αν πρόκειται για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά 100% στον φορολογούμενο, ο οποίος χρεώνεται ολόκληρο τον φόρο, ακόμη κι αν στην πραγματικότητα δεν έχει την πλήρη ιδιοκτησία.

Ανάλογο αποτέλεσμα έχει και το λάθος στο ποσοστό συνιδιοκτησίας. Αν δεν έχει συμπληρωθεί ή έχει δηλωθεί εσφαλμένα, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με ποσοστό 100%. Το ίδιο ισχύει και για τον όροφο: η μη συμπλήρωσή του ή η δήλωση του ακινήτου ως δώμα οδηγεί αυτομάτως στον υψηλότερο συντελεστή, σαν να βρίσκεται στον 6ο όροφο.

Τέλος, κομβικής σημασίας είναι και η σωστή δήλωση της παλαιότητας. Στο Ε9 πρέπει να αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και όχι το έτος αποπεράτωσης. Ένα συχνό λάθος που στερεί από τους ιδιοκτήτες τη μείωση της τιμής ζώνης και, κατ’ επέκταση, χαμηλότερο φόρο.

Με λίγα λόγια, πριν φτάσει ο ΕΝΦΙΑ στον τραπεζικό λογαριασμό, το Ε9 απαιτεί εξονυχιστικό έλεγχο. Γιατί, όπως αποδεικνύεται κάθε χρόνο, τα λάθη δεν τα πληρώνει το κράτος — τα πληρώνει ο φορολογούμενος.

