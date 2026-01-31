Ιράν: Δημόσια εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τις φήμες ότι κρύβεται σε καταφύγιο – Ένας νεκρός και 14 τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι

Φωτογραφίες και βίντεο του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δημοσίευσε σήμερα Σάββατο το καθεστώς της Τεχεράνης προκειμένου να διαψεύσει πληροφορίες ότι ο ανώτατος ηγέτης κρύβεται σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη υπό τον φόβο μιας επικείμενης επίθεσης των ΗΠΑ.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες που έδειχναν τον Χαμενεΐ δημόσια για πρώτη φορά από την αιματηρή καταστολή των διαμαρτυρίων να προσεύχεται στον τάφο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί για για τα 47 χρόνια από την Ισλαμική Επανάσταση.

A big slap in the face of the Western media who keep saying the Leader is hiding while the Leader is openly offering salah in the mausoleum of Imam Khomeini (R.A).❤️ pic.twitter.com/52oy8lrsuR — iqra (@bhatiqra34) January 31, 2026

Παράλληλα, το Σάββατο, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ οι δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή μετά την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης της Ουάσινγκτον στον Κόλπο.

BREAKING:🚨🇮🇷 Iran’s Supreme Leader Khamenei visited the mausoleum of Ruhollah Khomeini on Saturday. pic.twitter.com/XFLfugWsGj — Globe Observer (@_GlobeObserver) January 31, 2026

Επέμεινε επίσης ότι η πυρηνική ισχύς της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να εξαλειφθεί, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από την Τεχεράνη να επιδιώξει μια συμφωνία για τα πυρηνικά για να αποφύγει τα αμερικανικά πλήγματα.

Να σημειωθεί ότι στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο Τύπο στο Ιράν, ο Χαμενεΐ είχε μεταφερθεί σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη.

Τα δημοσιεύματα πρόσθεταν ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, όμως η αιτία της έκρηξης δεν είναι γνωστή.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως διεξάγεται έρευνα για την έκρηξη αλλά δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες. Δεν κατέστη δυνατή προς το παρόν η επικοινωνία με ιρανικές αρχές για σχόλια.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου στην πόλη Αχβάζ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με τους κρατικούς Tehran Times. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Ρόιτερς πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα για σχόλιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 22 Ιανουαρίου ότι μια “αρμάδα” κατευθύνεται προς το Ιράν. Διάφορες πηγές δήλωσαν χθες, Παρασκευή, ότι ο Τραμπ σταθμίζει επιλογές εναντίον του Ιράν οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα στις δυνάμεις ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύονται τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, προκαλώντας αναταραχή και παρέχοντας στον κόσμο τα μέσα για να “διαλύσει το έθνος”.

Η Μπαντάρ Αμπάς, που φιλοξενεί το σημαντικότερο λιμάνι του Ιράν για εμπορευματοκιβώτια, βρίσκεται στο στενό του Χορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας δίαυλο ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν απ΄όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο λιμάνι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 1.000. Επιτροπή έρευνας απέδωσε την ευθύνη για την έκρηξη σε ανεπάρκειες στην προσήλωση στις αρχές της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας.

Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που ξέσπασαν τον Δεκέμβριο λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο σκληρές προκλήσεις για τους θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας.

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, περιλαμβανομένων 550 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς.

