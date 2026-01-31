search
31.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

31.01.2026 13:47

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Μπασκεμπολίστας της ΕΣΚΑ πέθανε την ώρα του αγώνα

31.01.2026 13:47
basket

Ακόμη ένας θάνατος αθλητή καταγράφηκε την ώρα του αγώνα, αυτή τη φορά στο μπάσκετ, με την κατάρρευση του Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ για τη Δ’ ΕΣΚΑ.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο μπασκεπολίστας δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο η ΕΣΚΑ, όσο και η ΕΟΚ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.

Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει:

  • Την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους προσεχείς αγώνες της Ένωσης μέχρι και την 6/2.
  • Την αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο.
  • Την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην εξόδιο ακολουθία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, τους προπονητές και στους συμπαίκτες του στο σωματείο Ρουφ 80.

Θα σταθούμε δίπλα τους με κάθε μέσο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ.

«O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.

Ενας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.

Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. “Καλό ταξίδι”, Παναγιώτη», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΟΚ.

