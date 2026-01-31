Τζέφρι Έπσταϊν: Νέο σκάνδαλο με email για τα «μεγάλα προσόντα» του Μπιλ Κλίντον

Η συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, είχε στείλει στο παρελθόν μήνυμα σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, στο οποίο εξυμνούσε το μέγεθος των γεννητικών οργάνων του παραλήπτη, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που έχει γνώση του email, το οποίο περιλαμβάνεται στην τελευταία παρτίδα των αρχείων Έπσταϊν που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Δεν είναι σαφές αν η Μάξγουελ έγραφε απευθείας στον Κλίντον ή σε συνεργάτη του που χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό του πρώην προέδρου, το όνομα του οποίου έχει διαγραφεί από τα δημόσια έγγραφα.

Ο Κλίντον εδώ και χρόνια αρνείται ότι χρησιμοποιούσε email, ενώ στα μηνύματα που εστάλησαν από τον συγκεκριμένο λογαριασμό γινόταν συχνά αναφορά σε εκείνον σε τρίτο πρόσωπο.

Η πολυετής αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στα κυβερνητικά αρχεία Έπσταϊν ρίχνει περισσότερο φως στη στενή σχέση που είχε ο ίδιος και η στενή του συνεργάτιδα με κορυφαίες πολιτικές και διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Κλίντον, αλλά και με άτομα του περιβάλλοντός τους.

Στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή περιλαμβάνεται email της Μάξγουελ, με ημερομηνία «Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 4501», στο οποίο το όνομα του παραλήπτη έχει αφαιρεθεί πλήρως από τη δημόσια εκδοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση των μη επεξεργασμένων εγγράφων, ο παραλήπτης ήταν διεύθυνση email με τα αρχικά «WJC», η οποία συνδέεται με τον Κλίντον.

«Λυπάμαι που μαθαίνω ότι το θέμα Belzburg είναι άσχημο… Δεν μπόρεσα να κρατηθώ, υπήρχε ένα ζουμερό μικρό “τιπ” που άφησα να ξεφύγει, αυτό για το τι μεγάλος επιβήτορας είσαι, πόσο καψούρα σου έχω και ότι είσαι hung like a horse (μεγάλα προσόντα) και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις. Ελπίζω να μη σε ενόχλησε», έγραψε η Μάξγουελ.

Ανάμεσα στις γραμμές: Ο Κλίντον, όπως και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος κοινωνικοποιούνταν συχνά με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία. Εκπρόσωπος του Κλίντον αρνήθηκε να σχολιάσει τα emails που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Ο Μπιλ Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον έχουν ζητήσει τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν. Παράλληλα, οι Κλίντον έχουν αγνοήσει κλητεύσεις της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς και διερευνά την υπόθεση.

Η επιτροπή ψήφισε την περασμένη εβδομάδα να τους παραπέμψει για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Το email της Μάξγουελ δεν εξηγεί ρητά τι εννοούσε με το «θέμα Belzburg», ωστόσο το 2002 υπήρξε σειρά ταμπλόιντ δημοσιευμάτων για τη σχέση του Κλίντον με τη Νεοϋορκέζα κοσμική Λίσα Μπέλζμπεργκ.

Η διαμάχη προέκυψε έπειτα από φωτογραφία του Newsweek που έδειχνε τους δύο «σε οικεία στάση» στην κουζίνα της, σύμφωνα με δημοσίευμα της 12ης Απριλίου 2002 της εφημερίδας Scotsman.

Η αναφορά στη Μπέλζμπεργκ είναι αξιοσημείωτη, καθώς ενισχύει την εικόνα των στενών δεσμών μεταξύ Κλίντον, Μάξγουελ και Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το Scotsman, η Μπέλζμπεργκ ήταν επίσης «επιχειρηματική συνεργάτιδα του Πρίγκιπα Άντριου».

Ο πρίγκιπας Άντριου, στενός φίλος της Μάξγουελ και του Έπσταϊν, συμβιβάστηκε το 2022 σε αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον του η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον κατηγορούσε, όπως και τον Έπσταϊν, για σεξουαλική κακοποίησή της όταν ήταν ανήλικη. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο δεν κατάφερε να εξηγήσει μια φωτογραφία του 2001 που έγινε viral, στην οποία εμφανίζεται με το χέρι του γύρω από τη μέση της τότε 17χρονης.

Τα ψιλά γράμματα: Η φράση «hung like a horse» («μεγάλος επιβήτορας») εμφανίζεται σε email αλληλογραφία που συνδέεται με τουλάχιστον δύο ακόμη άνδρες, τον Γούντι Άλεν και τον πρώην δήμαρχο του Μαϊάμι Μπιτς Φίλιπ Λεβίν.

Στην περίπτωση του Άλεν, ο Έπσταϊν αντάλλαξε στις 30 Οκτωβρίου 2018 email με άτομο που χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό του σκηνοθέτη, το οποίο ανέφερε ότι ο Άλεν προτιμούσε λευκά εσώρουχα αντί για μαύρα, που του είχε αγοράσει ο Έπσταϊν ως δώρο.

«Πώς μπορώ να τα αλλάξω και τα δύο με κάτι χρήσιμο, στο πραγματικό του μέγεθος και χρώμα; Η σκέψη ότι θα μπορούσες να στείλεις σορτσάκια εσωρούχων size small σε έναν άνδρα που είναι hung like a horse (μεγάλα προσόντα) είναι απλώς γελοία», έγραψε το άτομο που αλληλογραφούσε από τον λογαριασμό του Άλεν.

Ο Έπσταϊν απάντησε αστειευόμενος: «Νόμιζα ότι είχες πει σαν ντάτσχουντ»(υπονοώντας ειρωνικά το ακριβώς αντίθετο από το σαν άλογο).

Στην περίπτωση του Λεβίν, η Μάξγουελ φαίνεται να αντάλλαξε αλληλογραφία με τον λογαριασμό email του στις 4 Οκτωβρίου 2001 και να ανέφερε ότι είχε πει σε τρίτο πρόσωπο «ότι είσαι hung like a horse (μεγάλα προσόντα) και εκείνη είπε [sic] ότι θα ήθελε να δει» (υπονοούμενο με σαφή σεξουαλική χροιά).

Ο λογαριασμός του Λεβίν απάντησε: «Πες της ότι η φήμη λέει πως είμαι hung like a horse (μεγάλα προσόντα)… όχι φήμη!!!» (απάντηση σε αυτοσαρκαστικό/χιουμοριστικό τόνο).

