Αποκάλυψη New York Times: Πού θα χτυπήσει ο Τραμπ μέσα στο Ιράν – Η τακτική του προέδρου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι έχει υπάρξει διάλογος με την Τεχεράνη, την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, εξετάζει το ενδεχόμενο επιδρομών αμερικανικών στρατευμάτων σε εγκαταστάσεις εντός του Ιράν.

«Έχουμε πολλά, πολύ μεγάλα και πολύ ισχυρά πλοία που κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς το Ιράν και θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα που μετακινούνται στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες ή αν σκοπεύει να έχει, απάντησε: «Είχα και σκοπεύω να έχω».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με πλήγματα το Ιράν λόγω της αιματηρής καταστολής των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων αυτόν τον μήνα. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επιβεβαιώσει χιλιάδες νεκρούς, ενώ οι εκτιμήσεις για τον συνολικό αριθμό των θυμάτων φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες.

Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν εάν δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο είχαν στοχοποιήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, σύμφωνα με τους New York Times, στον Τραμπ έχουν παρουσιαστεί πρόσθετες στρατιωτικές επιλογές για επίθεση κατά του Ιράν, με στόχο την περαιτέρω ζημιά στα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του καθεστώτος, καθώς και την αποδυνάμωση του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, η εφημερίδα αναφέρει ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται περιλαμβάνονται πιθανές επιδρομές αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, όπως η αποστολή κομάντος σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν υπέστησαν ζημιές κατά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, χωρίς ωστόσο ο Τραμπ να έχει λάβει ακόμη απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε επίθεση.

Μια άλλη επιλογή προβλέπει σειρά πληγμάτων κατά της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με στόχο τη δημιουργία χάους που θα επέτρεπε στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να απομακρύνουν τον Χαμενεΐ. Το δημοσίευμα σημειώνει, ωστόσο, ότι παραμένει «αδιευκρίνιστο» ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα σε ένα τέτοιο σενάριο ή αν η επόμενη ηγεσία θα ήταν πιο δεκτική σε καλές σχέσεις με τη Δύση.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ πιέζει για κοινή επιχείρηση με στόχο το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους, έχει σε μεγάλο βαθμό ανακάμψει μετά τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλες οι επιλογές που εξετάζονται υπερβαίνουν εκείνες που είχαν παρουσιαστεί στον Αμερικανό πρόεδρο πριν από δύο εβδομάδες.

Οι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο Τραμπ υιοθετεί παρόμοια προσέγγιση με αυτή που ακολούθησε απέναντι στη Βενεζουέλα, ενισχύοντας τις δυνάμεις κοντά στη χώρα και απειλώντας την ηγεσία της να αποδεχθεί τις απαιτήσεις του ή να αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση.

Ωστόσο, ένας από τους αξιωματούχους παραδέχθηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και οι στενοί του συνεργάτες αντιλαμβάνονται πως μια επιχείρηση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από εκείνη στη Βενεζουέλα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι υπάρχει σκεπτικισμός στους κόλπους της Ουάσιγκτον για το αν η Τεχεράνη θα αποδεχθεί τους όρους διαπραγμάτευσης των ΗΠΑ, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, τη διακοπή της στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή και περιορισμούς στο βαλλιστικό πυραυλικό της πρόγραμμα, όροι που θα περιόριζαν δραστικά τη δυνατότητά της να επιτίθεται στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Channel 12, πιθανή εντολή του Τραμπ για πλήγμα αναμένεται τις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη όλων των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων που κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα πλήξει αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι ένα περιορισμένο αμερικανικό πλήγμα θα οδηγήσει στην πτώση του ιρανικού καθεστώτος, εκτίμηση την οποία συμμερίζεται και ο Τραμπ, σύμφωνα με το Channel 12. Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι ένα ενδεχόμενο χτύπημα θα επικεντρωθεί σε υλικές υποδομές του Ιράν, κυρίως στα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα.

Την ίδια στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες αποκλιμάκωσης, με τη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει μηνύματα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, σύμφωνα με το Axios. Πέραν της σαουδαραβικής πρωτοβουλίας, το Ισραήλ έχει εντοπίσει έντονες πιέσεις από την Τουρκία, το Κατάρ και το Ομάν προς τον Λευκό Οίκο, ώστε να τους επιτραπεί να διαμεσολαβήσουν μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, όπως μετέδωσε το Channel 12.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιαν, ότι είναι διατεθειμένος να συμβάλει στην «αποκλιμάκωση» της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Ο Ερντογάν «υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει διευκολυντικό ρόλο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επίλυση των ζητημάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την «κλιμάκωση των στρατιωτικών εντάσεων στην περιοχή».

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, βρισκόταν στην Τουρκία για συνομιλίες υψηλού επιπέδου επί του ζητήματος.

