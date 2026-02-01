Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για 13 ληστείες σε βάρος ανηλίκων – Αναζητούνται 2 συνεργοί του

Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε το απόγευμα της Πέμπτης ένας 20χρονος αλλοδαπός μέλος συμμορίας, που διέπραττε ληστείες σε βάρος ανηλίκων σε περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, η δράση της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργούς του, δύο από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, προσέγγιζαν ανηλίκους και με την απειλή μαχαιριού ή τη χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα ή αλυσίδες, τις οποίες στη συνέχεια ο 20χρονος διοχέτευε έναντι του ποσό του 700 την κάθε μία.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις ληστειών, στις περιοχές των Αγίων Αναργύρων, της Ηλιούπολης, του Ελληνικού, του Αγίου Δημητρίου, της Αργυρούπολης, του Ιλίου και των Αχαρνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

