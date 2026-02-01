Ιαπωνία: Σφοδρή χιονόπτωση παραλύει βόρεια και δυτικά τμήματα της χώρας με τείχη χιονιού μέχρι και 2,7 μέτρα (Video)

Συνεχίζεται το κύμα έντονης χιονόπτωσης που πλήττει περιοχές της βόρειας και δυτικής Ιαπωνίας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Στην πόλη Uonuma της περιφέρειας Niigata, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε διαδρόμους ανάμεσα σε «τοίχους» χιονιού, με το ύψος του να ξεπερνά τα 2,7 μέτρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Κάτοικοι περιγράφουν μια καθημερινότητα αφιερωμένη σχεδόν αποκλειστικά στο καθάρισμα του χιονιού. «Καθαρίζω το χιόνι, κοιμάμαι, ξυπνάω και ξανακαθαρίζω. Κάποιες φορές τρώω», λέει χαρακτηριστικά ένας κάτοικος.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην πόλη Aomori, όπου το συνολικό ύψος χιονιού έφτασε τα 167 εκατοστά – το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί για τον Ιανουάριο από το 1945. Στέγες σπιτιών, πεζοδρόμια και φωτεινοί σηματοδότες έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους για την καθυστέρηση των εκχιονισμών.

Ισχυρές χιονοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης κατά μήκος των ακτών της Θάλασσας της Ιαπωνίας, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Niigata στα βόρεια και η περιφέρεια Kyoto Prefecture στα δυτικά, με οχήματα και πεζούς να κινούνται με δυσκολία σε χιονισμένους δρόμους.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Διώχνει του Γιατρούς Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα επειδή δεν παρέδωσαν κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων τους

BBC: Ο Έπσταϊν έστειλε 20χρονη για ερωτικό ραντεβού με τον Άντριου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Τραμπ: Θα απαντήσουμε με «πολύ ουσιαστικό» τρόπο αν ο Καναδάς θέσει σε ισχύ εμπορική συμφωνία με την Κίνα